Нам закрывают глаза: Андрющенко о том, что в мирном плане умалчивают
Нам закрывают глаза: Андрющенко о том, что в мирном плане умалчивают

Андрющенко: Украинскому обществу навязывают фокус на армии, тогда как главные риски в вопросе территорий

25 ноября 2025, 18:31
Автор:
Ткачова Марія

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что дискуссия вокруг мирного плана искусственно смещена в сторону темы численности украинской армии, тогда как важнейшие вопросы — судьба оккупированных территорий, живущие там люди и механизмы будущего восстановления государства.

Нам закрывают глаза: Андрющенко о том, что в мирном плане умалчивают

Андрющенко про фокус внимания касаемо «мирного плана США»

По его словам, почти со 100% вероятностью, Россия не согласится даже на переработанный вариант предложенного Западом плана. Однако сейчас обществу навязывают фокус именно на вопрос ограничения численности ВСУ, хотя оно не является ключевым в контексте суверенитета.

Андрющенко объясняет, что в категорию "армия" не входит Национальная гвардия, силы Территориальной обороны и другие формирования, которые в случае необходимости также выполняют оборонные функции. Поэтому сведение всего диалога к цифрам и "посягательство на армию" манипулятивно и отвлекает от реальных рисков.

В то же время он отмечает несколько критических вопросов, которые сейчас остаются фактически без обсуждения:

когда и каким путем Украина вернет свои территории;

• что будет с людьми, оставшимися в оккупации;

• предусматривает ли план ухода с нынешних позиций и как это согласуется с российскими заявлениями о "включении" территорий;

• по какому механизму Украина будет получать компенсации и кто будет финансировать восстановление;

• как избежать юридических ловушек, которые могут помешать возвращению земель и взысканию репараций.

Андрющенко отмечает, что вопрос территорий и компенсаций — это настоящий фундамент украинского суверенитета, и именно здесь у нас нет "пространства для маневра" или юридических схем.

Однако именно эти пункты практически не озвучиваются в публичной плоскости, что, по его словам, выглядит сознательной попыткой отвлечь внимание от главного.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Слобожанском направлении бойцы 8-го полка Сил специальных операций провели результативную операцию, которая полностью сломала планы российских штурмовых групп.



Источник: https://t.me/andriyshTime/47433
