Финальная фаза переговоров: Зеленский спешит к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, чтобы согласовать общие условия завершения войны. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию Axios.
Зеленский готов встретиться с Трампом через 2 дня
По его словам, украинская сторона стремится как можно скорее перейти к финальному этапу переговоров по мирному плану, который сейчас прорабатывают Киев и Вашингтон. Ермак отметил, что Зеленский готов прибыть на встречу уже через два дня после получения приглашения.
Он добавил, что ориентировочная дата встречи – 27 ноября, День благодарения в США – может стать символической, если обе стороны выйдут на согласованный текст договоренностей.
"Это может помочь президенту Трампу продолжить его историческую миссию завершения этой войны", — отметил Ермак.
Переговоры между Украиной и США по условиям предстоящего соглашения продолжаются в Женеве с участием представителей Евросоюза и Великобритании. Американская делегация уже заявляла, что готова рассмотреть отдельные предложения украинской стороны по проекту мирного плана.