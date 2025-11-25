logo

Финальная фаза переговоров: Зеленский спешит к Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Финальная фаза переговоров: Зеленский спешит к Трампу

Зеленский готов встретиться с Трампом уже через два дня

25 ноября 2025, 18:54
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, чтобы согласовать общие условия завершения войны. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию Axios.

Финальная фаза переговоров: Зеленский спешит к Трампу

Зеленский готов встретиться с Трампом через 2 дня

По его словам, украинская сторона стремится как можно скорее перейти к финальному этапу переговоров по мирному плану, который сейчас прорабатывают Киев и Вашингтон. Ермак отметил, что Зеленский готов прибыть на встречу уже через два дня после получения приглашения.

Он добавил, что ориентировочная дата встречи – 27 ноября, День благодарения в США – может стать символической, если обе стороны выйдут на согласованный текст договоренностей.

"Это может помочь президенту Трампу продолжить его историческую миссию завершения этой войны", — отметил Ермак.

Переговоры между Украиной и США по условиям предстоящего соглашения продолжаются в Женеве с участием представителей Евросоюза и Великобритании. Американская делегация уже заявляла, что готова рассмотреть отдельные предложения украинской стороны по проекту мирного плана.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что дискуссия вокруг мирного плана искусственно смещена в сторону темы численности украинской армии, тогда как важнейшие вопросы — судьба оккупированных территорий, люди, которые там живут, и механизмы будущего восстановления государства.

По его словам, почти со 100% вероятностью, Россия не согласится даже на переработанный вариант предложенного Западом плана. Однако сейчас обществу навязывают фокус именно на вопрос ограничения численности ВСУ, хотя оно не является ключевым в контексте суверенитета.



Источник: https://www.axios.com/2025/11/25/trump-zelensky-meeting-ukraine-plan-yermak
