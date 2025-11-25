logo

Сейчас самое плохое время для переговоров: Костенко взорвался заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Сейчас самое плохое время для переговоров: Костенко взорвался заявлением

Костенко: сейчас — самый плохой за четыре года момент для переговоров с РФ

25 ноября 2025, 19:37
Секретарь парламентского Комитета по нацбезопасности Роман Костенко в интервью Radio NV заявил, что нынешняя ситуация на фронте делает позицию Украины крайне слабой для любых переговоров о мире.

Сейчас самое плохое время для переговоров: Костенко взорвался заявлением

Переговоры с рф касаемо мира в Украине

По его словам, в отличие от предыдущих лет, когда у Украины была инициатива, сейчас ситуация существенно усложнилась. Костенко напомнил, что в 2022 году украинские силы освободили значительные территории в Херсонской и Харьковской областях, а уже в 2023 году страна готовилась к масштабному контрнаступлению. В 2024 году, по его словам, Украина все еще сохраняла стратегическую инициативу.

Однако теперь ситуация изменилась: на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, а российские войска пытаются охватить группировку украинских сил и запереть кольцо вокруг Покровска. Костенко отметил, что украинские бойцы продолжают удерживать оборону, однако имеющийся оперативный фон усложняет позицию Киева на дипломатической арене.

Политик подчеркнул, что именно сейчас, когда враг пытается создать угрозу окружения, — "худший момент за четыре года войны" для начала переговоров. Он подчеркнул, что любые переговоры в условиях активных наступательных действий РФ лишь усилят позиции Москвы и ослабят украинскую сторону.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский готов провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время, чтобы согласовать общие условия завершения войны. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью изданию Axios.

По его словам, украинская сторона стремится как можно скорее перейти к финальному этапу переговоров по мирному плану, который сейчас прорабатывают Киев и Вашингтон. Ермак отметил, что Зеленский готов прибыть на встречу уже через два дня после получения приглашения.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cEo5_FlZosI
