"Зараз найгірша за весь час ситуація": озвучено подальшу страшну перспективу війни в Україні

Україна опинилася на надзвичайно складному етапі своєї історії, коли спроби президента США Дональда Трампа переконати російського лідера Володимира Путіна призупинити війну показують свою безрезультатність, вважає опозиційний політик та очільник громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"На жаль, найближчим часом можна очікувати найгіршого сценарію для України. Якщо відкинути політичні риторики та звернутися до реальності, потрібно визнати: Путін ніколи не припинить війну проти України при своєму житті. Водночас Трамп навряд чи надасть Україні повну підтримку, якщо це суперечитиме його власним інтересам у відносинах із Росією", – наголосив він.

Санніков відзначає, що нинішній період є одним із найскладніших для України. Здається, що всі можливі обмежені заходи впливу на Кремль вже використані, і спроби через Дональда Трампа вплинути на рішення Путіна не дають ефекту. Водночас для України цей шлях залишався необхідним, адже повне припинення комунікацій із Вашингтоном могло лише послабити її позиції.

На його думку, зараз критичною є роль Європи у підтримці України, і є реальні можливості для її мобілізації. Санніков вважає, що без активної участі європейських країн стратегічне положення України буде лише погіршуватися.

Як зазначають у Вашингтоні, у неформальних розмовах Дональд Трамп виходить із того, що головна мета Путіна – встановлення контролю над усією територією України. Про це повідомила керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вейлз.

Як вже писали "Коментарі", прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання розміщення іноземних військ на території України є предметом для майбутніх обговорень. 17 грудня, спілкуючись із журналістами, він підкреслив, що позиція Росії у цьому питанні залишається "добре відомою та послідовною", але не виключає можливості дискусії.