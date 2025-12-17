У Путіна накинулися на союзників України через одну обіцянку: чим погрожують

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що питання розміщення іноземних військ на території України є предметом для майбутніх обговорень. 17 грудня, спілкуючись із журналістами, він підкреслив, що позиція Росії у цьому питанні залишається "добре відомою та послідовною", але не виключає можливості дискусії, передає "Интерфакс".

Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, офіційна позиція Москви щодо присутності західних військових в Україні раніше неодноразово озвучувалася президентом Володимиром Путіним та іншими представниками різних рівнів російської влади. Проте на даний момент це питання розглядається як частина переговорного процесу, а не як невідкладна дія.

Водночас представник Кремля відмовився розкривати деталі конкретних умов або положень потенційного врегулювання через ЗМІ. Він уточнив, що Росія не має наміру вести переговори у "мегафонному форматі", проте питання іноземних військових контингентів залишається на порядку денному контактів між сторонами.

Тим часом за даними The New York Times, Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками підготували два стратегічні документи, які визначають можливий формат безпекової підтримки України після укладення мирної угоди. Зокрема, плани передбачають розгортання європейського військового контингенту на території України, суттєве збільшення чисельності Збройних сил України та активну участь американської розвідки з метою запобігання новій агресії з боку Росії.

Як вже писали "Коментарі", голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп позитивно оцінив ініціативу щодо формування європейських миротворчих підрозділів для України та висловив підтримку можливій участі Німеччини в такій місії.