У Путина набросились на союзников Украины из-за одного обещания: чем угрожают

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос размещения иностранных войск на территории Украины является предметом будущих обсуждений. 17 декабря, общаясь с журналистами, он подчеркнул, что позиция России по этому вопросу остается "хорошо известной и последовательной", но не исключает возможности дискуссии, передает "Интерфакс".

Фото: из открытых источников

По словам Пескова, официальная позиция Москвы по поводу присутствия западных военных в Украине ранее неоднократно озвучивалась президентом Владимиром Путиным и другими представителями разных уровней российской власти. Однако на данный момент этот вопрос рассматривается как часть переговорного процесса, а не как безотлагательное действие.

В то же время, представитель Кремля отказался раскрывать детали конкретных условий или положений потенциального урегулирования через СМИ. Он уточнил, что Россия не намерена вести переговоры в "мегафонном формате", однако вопрос иностранных военных контингентов остается в повестке дня контактов между сторонами.

Между тем, по данным The New York Times, Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками подготовили два стратегических документа, определяющих возможный формат безопасности поддержки Украины после заключения мирного соглашения. В частности, планы предполагают развертывание европейского военного контингента на территории Украины, существенное увеличение численности Вооруженных сил Украины и активное участие американской разведки с целью предотвращения новой агрессии со стороны России.

Как уже писали "Комментарии", глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп положительно оценил инициативу по формированию европейских миротворческих подразделений для Украины и выразил поддержку возможному участию Германии в такой миссии.