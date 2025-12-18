logo

BTC/USD

86581

ETH/USD

2829.46

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Сейчас самая плохая за все время ситуация": озвучена дальнейшая страшная перспектива войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Сейчас самая плохая за все время ситуация": озвучена дальнейшая страшная перспектива войны в Украине

Эксперт отметил, что Путин никогда не согласится прекратить войну против Украины, а все возможные ограниченные меры воздействия на Кремль уже исчерпаны.

18 декабря 2025, 08:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина оказалась на сложнейшем этапе своей истории, когда попытки президента США Дональда Трампа убедить российского лидера Владимира Путина приостановить войну показывают свою безрезультатность, считает оппозиционный политик и глава гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Сейчас самая плохая за все время ситуация": озвучена дальнейшая страшная перспектива войны в Украине

Фото: из открытых источников

"К сожалению, в ближайшее время можно ожидать худшего сценария для Украины. Если отбросить политические риторики и обратиться к реальности, следует признать: Путин никогда не прекратит войну против Украины при своей жизни. В то же время, Трамп вряд ли предоставит Украине полную поддержку, если это будет противоречить его собственным интересам в отношениях с Россией", – подчеркнул он.

Санников отмечает, что нынешний период является одним из самых сложных для Украины. Похоже, что все возможные ограниченные меры воздействия на Кремль уже использованы, и попытки через Дональда Трампа повлиять на решение Путина не дают эффекта. В то же время, для Украины этот путь оставался необходимым, ведь полное прекращение коммуникаций с Вашингтоном могло лишь ослабить ее позиции.

По его мнению, сейчас критическая роль Европы в поддержке Украины, и есть реальные возможности для ее мобилизации. Санников считает, что без активного участия европейских стран стратегическое положение Украины будет только ухудшаться.

Как отмечают в Вашингтоне, в неформальных разговорах Дональд Трамп исходит из того, что главная цель Путина – установление контроля над всей территорией Украины. Об этом сообщила руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уэйлс.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос размещения иностранных войск на территории Украины является предметом для будущих обсуждений. 17 декабря, общаясь с журналистами, он подчеркнул, что позиция России по этому вопросу остается "хорошо известной и последовательной", но не исключает возможности дискуссии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.net/war/hudshaya-situaciya-dlya-ukrainy-ukraincev-predupredili-o-novom-etape-v-voyne-10725026.html
Теги:

Новости

Все новости