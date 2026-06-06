Запуск української балістики по Москві: наскільки це реально та які терміни

Fire Point опублікували перші кадри запуску балістичної ракети FP-7.X. Її бойова частина – 150 кілограмів, а дальність – 200 кілометрів. Кажуть, що ця зброя може стати нашою українською ATACMS. Наскільки це так – розбиралося видання "Коментарі", зібравши думки експертів.

Створення ракети FP-9. Фото: із відкритих джерел

Україна самостійно працює над створенням власного озброєння

Експерт із озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що у всіх країнах Європи немає власного виробництва балістичних ракет оперативно-тактичного класу. Тому Україні доводиться самостійно налагоджувати цей процес, долаючи усі можливі перешкоди.

Розмірковуючи про заяву компанії Fire Point, експерт зазначив, що залишається сподіватися на те, що все задумане здійсниться.

"Оскільки, по-перше, треба розуміти, що це дуже складно. Просто треба знати, що у всій Європі – від Норвегії до Італії, від Португалії до Польщі – немає власних балістичних ракет оперативно-тактичного класу", – наголосив Катков.

За його словами, є лише дуже незначна кількість французьких міжконтинентальних балістичних ракет для підводних човнів, але це зброя для Третьої світової війни, оскільки вона здатна нести ядерні заряди.

"А аналогів ATACMS, якогось "Іскандера", того самого російського, у всій Європі просто немає. Ні закупленого, ні власного. Тут неможливо порівнюватися і говорити про те, що в Європі хтось робить швидше", – додав Катков.

Він наголосив, що Україна самостійно працює над створенням власного озброєння. І тому видно ті труднощі, які супроводжують складну розробку.

Також експерт додав, що Fire Point говорять про перші випробувальні запуски, які мають відбутися наприкінці літа – початку осені.

Розробки Fire Point роблять наші військові можливості більш автономними.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 каналу, що льотні випробування ракети розпочалися 1 червня 2026 року. Опубліковані 3 червня кадри демонструють початок цього етапу тестування.

Костянтин Криволап зазначив, що за графіком льотні випробування ракети FP-7.X мають завершитись у липні. У серпні розробники можуть доопрацьовувати окремі характеристики ракети, якщо виникне потреба. Після цього у вересні очікується початок державних випробувань.

"Якщо все буде нормально, то можна очікувати, що рішення про серійне виробництво буде на початку грудня (2026 року – ред.), – пояснив авіаційний експерт.

Водночас він зазначив, що терміни залежать не лише від виробника, а й від державних процедур. Якщо процеси кваліфікації та випробувань вдасться прискорити, ракета може надійти у виробництво і раніше.

На думку авіаційного експерта, поява власних далекобійних засобів ураження є наслідком того, що Україна більше не може повністю покладатися на західну допомогу. Розробки Fire Point роблять наші військові можливості більш автономними та потужними.

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