Запуск украинской баллистики по Москве: насколько это реально и какие сроки

В Fire Point опубликовали первые кадры запуска баллистической ракеты FP-7.X. Ее боевая часть 150 килограммов, а дальность – 200 километров. Говорят, что это оружие может стать нашим украинским ATACMS. Насколько это так – разбиралось издание "Комментарии", собрав мнения экспертов.

Создание ракеты FP-9. Фото: из открытых источников

Украина самостоятельно работает над созданием собственного вооружения

Эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, во всех странах Европы нет собственного производства баллистических ракет оперативно-тактического класса. Поэтому Украине приходится самостоятельно налаживать этот процесс, преодолевая все возможные препятствия.

Рассуждая о заявлении компании Fire Point эксперт отметил, что остается надеяться на то, что все задуманное осуществится.

"Потому что, во-первых, нужно понимать, что это очень сложно. Просто нужно знать, что во всей Европе – от Норвегии до Италии, от Португалии до Польши – нет собственных баллистических ракет оперативно-тактического класса", – подчеркнул Катков.

По его словам, есть лишь очень незначительное количество французских межконтинентальных баллистических ракет для подводных лодок, но это оружие для Третьей мировой войны, поскольку оно способно нести ядерные заряды.

"А аналогов ATACMS, какого-то "Искандера", того самого российского, во всей Европе просто нет. Ни закупленного, ни собственного. Здесь невозможно сравниваться и говорить о том, что в Европе кто-то делает быстрее", – добавил Катков.

Он отметил, что Украина самостоятельно работает над созданием собственного вооружения. И поэтому видны те трудности, которые сопровождают такую сложную разработку.

Также эксперт добавил, что Fire Point говорят о первых испытательных пусках, которые должны состояться в конце лета – начале осени.

Разработки Fire Point делают наши военные возможности более автономными

Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что летные испытания ракеты начались 1 июня 2026 года. Опубликованные 3 июня кадры демонстрируют начало этого этапа тестирования.

Константин Криволап отметил, что по графику летные испытания ракеты FP-7.X должны завершиться в июле. В августе разработчики могут дорабатывать отдельные характеристики ракеты, если возникнет такая необходимость. После этого в сентябре ожидается начало государственных испытаний.

"Если все будет нормально, то можно ожидать, что решение о серийном производстве будет в начале декабря (2026 года – ред.), – пояснил авиационный эксперт.

В то же время он отметил, что сроки зависят не только от производителя, но и от государственных процедур. Если процессы квалификации и испытаний удастся ускорить, ракета может поступить в производство и раньше.

По мнению авиационного эксперта, появление собственных дальнобойных средств поражения является следствием того, что Украина больше не может полностью полагаться на западную помощь. Разработки Fire Point делают наши военные возможности более автономными и мощными.

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