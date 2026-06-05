Рекордные атаки не сработали: Украина резко нарастила эффективность ПВО, но есть опасный пробел

Несмотря на беспрецедентный рост количества российских воздушных атак, украинская противовоздушная оборона в мае продемонстрировала более высокую эффективность, чем месяцем ранее. В то же время в Минобороны признают: для надежной защиты городов и критической инфраструктуры стране по-прежнему не хватает средств для уничтожения баллистических целей.

ПВО Украины. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, в течение мая российские войска использовали 8351 средство воздушного нападения во время массированных ударов. Это существенно больше, чем в апреле, когда было зафиксировано около 6700 воздушных целей.

Основную часть атак составили ударные беспилотники различных типов. Речь идет о дронах "Шахед", "Гербера" и "Италмас". Всего противник применил 8150 таких аппаратов, из которых украинским силам удалось уничтожить или подавить 7476. Таким образом, эффективность противодействия дронам превысила 91%.

Заметно сложнее ситуация остается с ракетным вооружением. В мае Россия выпустила по Украине 211 крылатых и баллистических ракет. Силы обороны смогли перехватить 112 из них, что составляет более половины общего количества.

В целом уровень перехвата воздушных целей во время массированных атак достиг 90,75%, что стало одним из лучших показателей за последние месяцы.

Среди наиболее значимых результатов работы украинской ПВО — уничтожение двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые считаются одними из самых сложных целей для современных систем противоракетной обороны. Кроме того, были сбиты десятки ракет Х-101, "Калибр", "Искандер-К", а также баллистические ракеты "Искандер-М/KN-23".

В Минобороны подчеркивают, что дальнейшее усиление воздушного щита напрямую зависит от поставок современных систем и ракет-перехватчиков, способных эффективно противостоять именно баллистическим угрозам, количество которых продолжает расти.

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