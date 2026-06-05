Рекордні атаки не спрацювали: Україна різко наростила ефективність ППО, але є небезпечна прогалина

Незважаючи на безпрецедентне зростання кількості російських повітряних атак, українська протиповітряна оборона у травні продемонструвала більш високу ефективність, ніж місяцем раніше. Водночас у Міноборони визнають: для надійного захисту міст та критичної інфраструктури країні, як і раніше, не вистачає засобів для знищення балістичних цілей.

ППО України. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Міністерстві оборони України, протягом травня російські війська використали 8351 засіб повітряного нападу під час масованих ударів. Це значно більше, ніж у квітні, коли було зафіксовано близько 6700 повітряних цілей.

Основну частину атак склали ударні безпілотники різних типів. Йдеться про дрони "Шахед", "Гербера" та "Італмас". Загалом противник застосував 8150 таких апаратів, з яких українським силам вдалося знищити або придушити 7476. Таким чином ефективність протидії дронам перевищила 91%.

Помітно складніша ситуація залишається з ракетним озброєнням. У травні Росія випустила Україною 211 крилатих і балістичних ракет. Сили оборони змогли перехопити 112 із них, що становить понад половину загальної кількості.

Загалом рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих атак досяг 90,75%, що стало одним із найкращих показників за останні місяці.

Серед найбільш значущих результатів роботи української ППО є знищення двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", які вважаються однією з найскладніших цілей для сучасних систем протиракетної оборони. Крім того, було збито десятки ракет Х-101, "Калібр", "Іскандер-К", а також балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23".

У Міноборони наголошують, що подальше посилення повітряного щита безпосередньо залежить від постачання сучасних систем і ракет-перехоплювачів, здатних ефективно протистояти саме балістичним загрозам, кількість яких продовжує зростати.

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