В НАТО неожиданно возразили на жалобу Зеленского по поводу ракет для ПВО: что известно

Поставки зенитных ракет PAC-2 и PAC-3 для нужд украинской противовоздушной обороны продолжаются без перебоев. Страны-члены НАТО и партнеры Украины заверили, что и дальше будут финансировать программы, направленные на усиление защиты украинского неба. Об этом на совместном брифинге в Киеве сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По его словам, несмотря на значительную нагрузку на оборонные ресурсы союзников из-за длительных боевых действий и роста потребностей в средствах ПВО, нынешние объемы помощи Украине остаются стабильными.

Рютте отметил, что государства Альянса подтвердили готовность продолжать финансирование соответствующих программ и поддерживать поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что пока нет признаков, свидетельствующих о сокращении помощи или уменьшении темпов передачи необходимого вооружения Украине.

Отдельно генсек НАТО указал на необходимость расширения производственных возможностей оборонной промышленности стран Запада. По его словам, союзники уже трудятся над увеличением выпуска ракет, комплексов ПВО и других видов вооружений. Это позволит не только пополнять свои запасы европейских государств и США, но и обеспечить долгосрочную военную поддержку Украины.

Кроме того, Украина вместе с партнерами разрабатывает новые механизмы усиления противовоздушной защиты. Речь идет о комплексных решениях, которые должны повысить эффективность борьбы с ракетными и воздушными угрозами в будущем.

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