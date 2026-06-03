У НАТО несподівано заперечили на скаргу Зеленського щодо ракет для ППО: що відомо

Постачання зенітних ракет PAC-2 та PAC-3 для потреб української протиповітряної оборони продовжується без перебоїв. Країни-члени НАТО та партнери України запевнили, що й надалі фінансуватимуть програми, спрямовані на посилення захисту українського неба. Про це під час спільного брифінгу в Києві повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте разом із президентом України Володимиром Зеленським.

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За його словами, попри значне навантаження на оборонні ресурси союзників через тривалі бойові дії та зростання потреб у засобах ППО, нинішні обсяги допомоги Україні залишаються стабільними.

Рютте зазначив, що держави Альянсу підтвердили готовність продовжувати фінансування відповідних програм і підтримувати постачання ракет для систем протиповітряної оборони. Він наголосив, що наразі немає ознак, які б свідчили про скорочення допомоги або зменшення темпів передачі необхідного озброєння Україні.

Окремо генсек НАТО звернув увагу на необхідність розширення виробничих можливостей оборонної промисловості країн Заходу. За його словами, союзники вже працюють над збільшенням випуску ракет, комплексів ППО та інших видів озброєнь. Це дозволить не лише поповнювати власні запаси європейських держав і США, а й забезпечити довгострокову військову підтримку України.

Крім того, Україна разом із партнерами розробляє нові механізми посилення протиповітряного захисту. Йдеться про комплексні рішення, які мають підвищити ефективність боротьби з ракетними та повітряними загрозами в майбутньому.

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