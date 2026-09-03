Запуск із відстані 400 кілометрів: чому реактивні перехоплювачі неефективні проти нових російських ракет

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Недилько Ксения
Українські сили протиповітряної оборони вже другу добу поспіль успішно ліквідують новітні реактивні ракети "Герань-5" на підступах до Києва. Про це у своєму дописі повідомив військовий експерт та радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, російські окупаційні війська здійснюють пуски цієї зброї з глибокого тилу.
Ілюстративне фото
Аналізуючи поточну ситуацію у небі над столичним регіоном, експерт виділив як очевидні досягнення українських зенітників, так і серйозні виклики на найближчу перспективу. Головна проблема полягає у спроможності ворога забезпечувати регулярне постачання цих снарядів на фронт.
Водночас радник Президента звернув увагу на технічні особливості протидії новому типу озброєння. За його оцінкою, стандартні методи захисту, на які покладалися раніше, у цьому випадку демонструють низьку ефективність.
Наразі українські військові інженери та сили ППО продовжують адаптувати тактику захисту міст під нові швидкісні загрози з боку РФ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні під керівництвом Президента Володимира Зеленського пройшло чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ключовою темою якого стало відбиття оновлених повітряних загроз з боку Росії. Деталями обговорення поділився секретар РНБО Ігор Клименко, наголосивши, що держава максимально мобілізує ресурси для захисту українського неба від модернізованих ворожих безпілотників.