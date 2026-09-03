Запуск із відстані 400 кілометрів: чому реактивні перехоплювачі неефективні проти нових російських ракет

Українські сили протиповітряної оборони вже другу добу поспіль успішно ліквідують новітні реактивні ракети "Герань-5" на підступах до Києва. Про це у своєму дописі повідомив військовий експерт та радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, російські окупаційні війська здійснюють пуски цієї зброї з глибокого тилу.

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"Другий день поспіль наші ППО збивають у районі Києва реактивні ракети "Герань-5", — поінформував фахівець. — Росіяни запускають їх з відстані 400 кілометрів".

Аналізуючи поточну ситуацію у небі над столичним регіоном, експерт виділив як очевидні досягнення українських зенітників, так і серйозні виклики на найближчу перспективу. Головна проблема полягає у спроможності ворога забезпечувати регулярне постачання цих снарядів на фронт.

"З позитивного — наші засоби ППО їх збивають, — підкреслив Сергій Бескрестнов. — З негативного — противник їх виробляє, застосовує й, очевидно, продовжуватиме застосовувати".

Водночас радник Президента звернув увагу на технічні особливості протидії новому типу озброєння. За його оцінкою, стандартні методи захисту, на які покладалися раніше, у цьому випадку демонструють низьку ефективність.

"Реактивні перехоплювачі тут не надто допоможуть", — резюмував "Флеш".

Наразі українські військові інженери та сили ППО продовжують адаптувати тактику захисту міст під нові швидкісні загрози з боку РФ.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні під керівництвом Президента Володимира Зеленського пройшло чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ключовою темою якого стало відбиття оновлених повітряних загроз з боку Росії. Деталями обговорення поділився секретар РНБО Ігор Клименко, наголосивши, що держава максимально мобілізує ресурси для захисту українського неба від модернізованих ворожих безпілотників.