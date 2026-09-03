Літають, як мухи: кого Україна планує залучити для збиття реактивних БПЛА

Сьогодні під керівництвом Президента Володимира Зеленського пройшло чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ключовою темою якого стало відбиття оновлених повітряних загроз з боку Росії. Деталями обговорення поділився секретар РНБО Ігор Клименко, наголосивши, що держава максимально мобілізує ресурси для захисту українського неба від модернізованих ворожих безпілотників.

Реактивний шахед. Ілюстративне фото

"Під головуванням Президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, — поінформував посадовець. — Основна увага – посиленню захисту неба та прискоренню виробництва дронів-перехоплювачів проти реактивних шахедів".

Окремим стратегічним кроком, який детально розглянули учасники засідання, стало об'єднання зусиль держави та приватного сектору. До процесу створення й обслуговування протиповітряної зброї планують залучати вітчизняних підприємців.

"Також обговорили ширше залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем ППО, — зазначив секретар РНБО. — За кожним із напрямів визначені конкретні завдання та терміни".

Необхідність таких екстрених рішень зумовлена тим, що окупаційні війська почали активніше застосовувати технічно складніші та швидші безпілотні апарати, які вимагають нових засобів ураження.

"Критично необхідно забезпечити необхідну кількість засобів перехоплення, здатних протидіяти новим швидкісним загрозам, які росія нарощує у своєму арсеналі, — підсумував Ігор Клименко. — Працюємо на результат".

Наразі всі профільні відомства та залучені виробники вже отримали відповідні розпорядження для негайної реалізації ухвалених на Ставці рішень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через постійне використання Росією реактивних безпілотників у багатьох українських містах та громадах повітряна тривога лунає майже без упину. Про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що агресор свідомо пішов на новий виток напруги і не збирається зупинятися, тому міжнародна спільнота має діяти рішучіше.



