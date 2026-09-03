Літають, як мухи: кого Україна планує залучити для збиття реактивних БПЛА

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Недилько Ксения
Сьогодні під керівництвом Президента Володимира Зеленського пройшло чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, ключовою темою якого стало відбиття оновлених повітряних загроз з боку Росії. Деталями обговорення поділився секретар РНБО Ігор Клименко, наголосивши, що держава максимально мобілізує ресурси для захисту українського неба від модернізованих ворожих безпілотників.
Реактивний шахед. Ілюстративне фото
Окремим стратегічним кроком, який детально розглянули учасники засідання, стало об'єднання зусиль держави та приватного сектору. До процесу створення й обслуговування протиповітряної зброї планують залучати вітчизняних підприємців.
Необхідність таких екстрених рішень зумовлена тим, що окупаційні війська почали активніше застосовувати технічно складніші та швидші безпілотні апарати, які вимагають нових засобів ураження.
Наразі всі профільні відомства та залучені виробники вже отримали відповідні розпорядження для негайної реалізації ухвалених на Ставці рішень.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що через постійне використання Росією реактивних
безпілотників у багатьох українських містах та громадах повітряна тривога лунає
майже без упину. Про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир
Зеленський. Він наголосив, що агресор свідомо пішов на новий виток напруги і не
збирається зупинятися, тому міжнародна спільнота має діяти рішучіше.