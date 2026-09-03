Зеленський заявив про нову ескалацію з боку РФ: до чого готуватися українцям

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Недилько Ксения
Через постійне використання Росією реактивних безпілотників у багатьох українських містах та громадах повітряна тривога лунає майже без упину. Про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що агресор свідомо пішов на новий виток напруги і не збирається зупинятися, тому міжнародна спільнота має діяти рішучіше.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За словами Президента, нинішня ситуація вимагає від союзників негайної та потужнішої відповіді, зокрема у промисловій сфері. Головним пріоритетом залишається посилення українського неба.
Він також додав, що європейський континент здатний відстояти свою безпеку та демократичні цінності лише за умови демонстрації реальної сили.
Наразі українська влада продовжує активні переговори з іноземними лідерами для оперативного постачання додаткових систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олег Синєгубов закликав харків'ян самостійно готуватися до холодів та можливих блекаутів.