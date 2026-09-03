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Зеленський заявив про нову ескалацію з боку РФ: до чого готуватися українцям

«Європа може захистити свій спосіб життя лише силою»: Зеленський анонсував нові оборонні пакети на тлі постійних повітряних атак

3 вересня 2026, 11:42
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Недилько Ксения

Через постійне використання Росією реактивних безпілотників у багатьох українських містах та громадах повітряна тривога лунає майже без упину. Про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що агресор свідомо пішов на новий виток напруги і не збирається зупинятися, тому міжнародна спільнота має діяти рішучіше.

Зеленський заявив про нову ескалацію з боку РФ: до чого готуватися українцям

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"В багатьох містах і громадах тривога практично не затихає через загрозу російських реактивних дронів, — констатував Глава держави. — Ворог не ходив у відпустки – росіяни знайшли нову ескалацію і не планують зменшувати її обертів".

За словами Президента, нинішня ситуація вимагає від союзників негайної та потужнішої відповіді, зокрема у промисловій сфері. Головним пріоритетом залишається посилення українського неба.

"Потрібно більше реагування і протидії, прискорення з європейським виробництвом засобів захисту, передусім ППО – антиракетного та антидронового, — підкреслив Володимир Зеленський. — Європа може бути самодостатньою і сильною – дуже багато для цього вже було зроблено за минулі роки".

Він також додав, що європейський континент здатний відстояти свою безпеку та демократичні цінності лише за умови демонстрації реальної сили.

"І лише такою вона може захистити себе і свій спосіб життя, — резюмував Президент. — Щодня працюємо з партнерами над новими оборонними пакетами. Дякую всім, хто працює на спільний захист. Дякую кожному, хто допомагає Україні".

Наразі українська влада продовжує активні переговори з іноземними лідерами для оперативного постачання додаткових систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олег Синєгубов закликав харків'ян самостійно готуватися до холодів та можливих блекаутів.



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