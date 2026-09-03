Зеленский заявил о новой эскалации со стороны РФ: к чему готовиться украинцам

Из-за постоянного использования Россией реактивных беспилотников во многих украинских городах и общинах воздушная тревога звучит почти непрерывно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что агрессор сознательно пошел на новый виток напряжения и не собирается останавливаться, поэтому международное сообщество должно действовать более решительно.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Во многих городах и громадах тревога практически не утихает из-за угрозы российских реактивных дронов, — констатировал Глава государства. — Враг не ходил в отпуска – россияне нашли новую эскалацию и не планируют сбавлять ее обороты".

По словам Президента, нынешняя ситуация требует от союзников немедленного и мощного ответа, в том числе в промышленной сфере. Главным приоритетом остается усиление украинского неба.

"Нужно больше реагирования и противодействия, ускорения с европейским производством средств защиты, прежде всего ПВО – антиракетного и антидронового, – подчеркнул Владимир Зеленский. — Европа может быть самодостаточной и сильной – очень многое для этого уже было сделано за прошлые годы".

Он также добавил, что европейский континент способен отстоять свою безопасность и демократические ценности только при демонстрации реальной силы.

"И только таким он может защитить себя и свой образ жизни, — резюмировал Президент. — Каждый день работаем с партнерами над новыми оборонными пакетами. Спасибо всем, кто работает на совместную защиту. Спасибо каждому, кто помогает Украине".

В настоящее время украинские власти продолжают активные переговоры с иностранными лидерами для оперативной поставки дополнительных систем противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Олег Синегубов призвал харьковчан самостоятельно готовиться к холодам и возможным блекаутам.