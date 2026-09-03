Зеленский заявил о новой эскалации со стороны РФ: к чему готовиться украинцам

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Недилько Ксения
Из-за постоянного использования Россией реактивных беспилотников во многих украинских городах и общинах воздушная тревога звучит почти непрерывно. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что агрессор сознательно пошел на новый виток напряжения и не собирается останавливаться, поэтому международное сообщество должно действовать более решительно.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
По словам Президента, нынешняя ситуация требует от союзников немедленного и мощного ответа, в том числе в промышленной сфере. Главным приоритетом остается усиление украинского неба.
Он также добавил, что европейский континент способен отстоять свою безопасность и демократические ценности только при демонстрации реальной силы.
В настоящее время украинские власти продолжают активные переговоры с иностранными лидерами для оперативной поставки дополнительных систем противовоздушной обороны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Олег Синегубов призвал харьковчан самостоятельно готовиться к холодам и возможным блекаутам.