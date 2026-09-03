Летают как мухи: кого Украина планирует привлечь для сбивания реактивных БПЛА

Сегодня под руководством Президента Владимира Зеленского прошло очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, ключевой темой которого стало отражение обновленных воздушных угроз России. Деталями обсуждения поделился секретарь СНБО Игорь Клименко, отметив, что государство максимально мобилизует ресурсы для защиты украинского неба от модернизированных вражеских беспилотников.

Реактивный шахед. Иллюстративное фото

"Под председательством Президента Владимира Зеленского состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, – проинформировал чиновник. — Основное внимание – усиление защиты неба и ускорение производства дронов-перехватчиков против реактивных шахедов".

Отдельным стратегическим шагом, подробно рассмотренным участниками заседания, стало объединение усилий государства и частного сектора. В процесс создания и обслуживания противовоздушного оружия планируется привлекать отечественных предпринимателей.

"Также обсудили более широкое привлечение украинского бизнеса к производству, поставке и настройке отдельных типов систем ПВО, — отметил секретарь СНБО. — По каждому из направлений определены конкретные задачи и сроки.

Необходимость таких экстренных решений обусловлена тем, что оккупационные войска стали активнее применять более технически сложные и более быстрые беспилотные аппараты, требующие новых средств поражения.

"Критически необходимо обеспечить необходимое количество средств перехвата, способных противодействовать новым скоростным угрозам, которые Россия наращивает в своем арсенале, — подытожил Игорь Клименко. – Работаем на результат".

Все профильные ведомства и привлеченные производители уже получили соответствующие распоряжения для немедленной реализации принятых на Ставке решений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из- за постоянного использования Россией реактивных беспилотников во многих украинских городах и громадах воздушная тревога звучит почти без остановки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что агрессор сознательно пошел на новый виток напряжения и не собирается останавливаться, поэтому международное сообщество должно действовать более решительно.



