Запуск с расстояния 400 километров: почему реактивные перехватчики неэффективны против новых российских ракет

Украинские силы противовоздушной обороны уже вторые сутки успешно ликвидируют новейшие реактивные ракеты "Герань-5" на подступах к Киеву. Об этом в своем сообщении сообщил военный эксперт и советник Президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов. По его словам, российские оккупационные войска производят пуски этого оружия с глубокого тыла.

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"Второй день подряд наши ПВО сбивают в районе Киева реактивные ракеты "Герань-5", – проинформировал специалист. — Россияне запускают их с расстояния в 400 километров".

Анализируя текущую ситуацию в небе над столичным регионом, эксперт выделил как очевидные достижения украинских зенитчиков, так и серьезные вызовы на ближайшую перспективу. Главная проблема состоит в способности врага обеспечивать регулярную поставку этих снарядов на фронт.

"С положительного – наши средства ПВО их сбивают, – подчеркнул Сергей Бескрестнов. — Из отрицательного — противник их производит, применяет и, очевидно, будет использовать".

В то же время, советник Президента обратил внимание на технические особенности противодействия новому типу вооружения. По его оценке, стандартные методы защиты, на которые возлагались ранее, в этом случае демонстрируют низкую эффективность.

"Реактивные перехватчики здесь не слишком помогут", — резюмировал "Флэш".

Пока украинские военные инженеры и силы ПВО продолжают адаптировать тактику защиты городов под новые скоростные угрозы со стороны РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня под руководством Президента Владимира Зеленского прошло очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, ключевой темой которого стало отражение обновленных воздушных угроз со стороны России. Деталями обсуждения поделился секретарь СНБО Игорь Клименко, отметив, что государство максимально мобилизует ресурсы для защиты украинского неба от модернизированных вражеских беспилотников.