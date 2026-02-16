Останній тиждень інформаційний простір активно обговорює ситуацію на Запорізькому напрямку та поблизу Дніпропетровської області. У російських джерелах лунають заяви про штурмові дії з боку Сил оборони України, що швидко підхоплюють окремі українські блогери. Водночас офіційні представники української армії утримуються від коментарів, зберігаючи режим інформаційної тиші до появи більш відчутних результатів.

Штурмові дії на Запорізькому напрямку

Фронтовий оглядач Костянтин Машовець зазначає, що нинішні події на лінії бойового зіткнення дозволили сповільнити просування російських військ та зірвати їхні плани щодо швидкого заглиблення у Запорізьку й Дніпропетровську області. За наявною інформацією, саме ці напрямки російський Генштаб визначав пріоритетними на весняний період.



За останні два тижні інтенсивність боїв на суміжних ділянках фронту суттєво зросла. Як раніше повідомляв Головнокомандувач, приблизно чверть усіх бойових активностей нині становлять дії українських підрозділів, спрямовані на покращення тактичного положення. Саме такі завдання виконуються в районах Запоріжжя, Гуляйполя та на Олександрівському напрямку.

Артилерія, зокрема далекобійна, працює майже безперервно. Після періоду туманів, який певною мірою допоміг противнику намагатися відновити втрачені позиції, бойові дії знову активізувалися.

Наразі спостерігається рух українських підрозділів, однак темпи просування залежать від кількох чинників: можливості росіян оперативно перекинути резерви, погодних умов, а також кількості операторів підрозділу "Рубікон", які діють на цьому напрямку.

Водночас Сили оборони активізували роботу проти ворожих операторів БпЛА — настільки ефективно, що окремі з них опинилися в полоні.

Говорити про масштабний контрнаступ поки передчасно, однак очевидно, що на південному напрямку ініціатива більше не є односторонньою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський військовослужбовець Мирослав Сімонов, який служив оператором безпілотників у підрозділі "Рубікон", заявив про перехід на бік України. За його словами, рішення залишити російську армію він ухвалив після того, як став свідком убивств мирного населення та українських військовополонених.