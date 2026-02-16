Російський оператор зробив страшну заяву

Російський військовослужбовець Мирослав Сімонов, який служив оператором безпілотників у підрозділі "Рубікон", заявив про перехід на бік України. За його словами, рішення залишити російську армію він ухвалив після того, як став свідком убивств мирного населення та українських військовополонених.

Оператор «Рубікону» перейшов на бік України

Сімонов стверджує, що бачив дії, які, на його переконання, є воєнними злочинами. Також він повідомив, що його планували перевести до одного з так званих штурмових підрозділів, які самі військові називають "м’ясними бригадами". Саме це, разом із розчаруванням у керівництві країни, стало додатковим фактором для переходу через лінію фронту.

У відеозверненні він заявив, що має глибокі образи на власну державу, звинуватив російське керівництво у зламаних долях військових та мирних людей і висловив намір воювати на боці України. Також Сімонов закликав інших росіян долучатися до руху спротиву.

Офіційних коментарів російської сторони щодо цієї заяви наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійські окупаційні війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку, намагаючись охопити Покровськ і Мирноград так званими "кліщами". Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

За інформацією військових, противник посилив тиск із боку населених пунктів Котлине та Родинське. Окрім цього, російські підрозділи діють малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська, намагаючись просунутися у напрямку Гришиного. Втім, українські захисники своєчасно виявляють такі групи на підступах до міста та знищують їх ще на околицях, не дозволяючи закріпитися.

