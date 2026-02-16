Російський оператор зробив страшну заяву

Рубрики
Ткачова Марія
Російський військовослужбовець Мирослав Сімонов, який служив оператором безпілотників у підрозділі "Рубікон", заявив про перехід на бік України. За його словами, рішення залишити російську армію він ухвалив після того, як став свідком убивств мирного населення та українських військовополонених.
Сімонов стверджує, що бачив дії, які, на його переконання, є воєнними злочинами. Також він повідомив, що його планували перевести до одного з так званих штурмових підрозділів, які самі військові називають "м’ясними бригадами". Саме це, разом із розчаруванням у керівництві країни, стало додатковим фактором для переходу через лінію фронту.
У відеозверненні він заявив, що має глибокі образи на власну державу, звинуватив російське керівництво у зламаних долях військових та мирних людей і висловив намір воювати на боці України. Також Сімонов закликав інших росіян долучатися до руху спротиву.
Офіційних коментарів російської сторони щодо цієї заяви наразі немає.