Российский оператор сделал страшное заявление

Российский военнослужащий Мирослав Симонов, служивший оператором беспилотников в подразделении "Рубикон", заявил о переходе на сторону Украины. По его словам, решение покинуть российскую армию он принял после того, как стал свидетелем убийств мирного населения и украинских военнопленных.

Оператор "Рубикона" перешел на сторону Украины

Симонов утверждает, что видел действия, по его убеждению, военные преступления. Также он сообщил, что его планировали перевести в одно из так называемых штурмовых подразделений, которые сами военные называют "мясными бригадами". Именно это вместе с разочарованием в руководстве страны стало дополнительным фактором для перехода через линию фронта.

В видеообращении он заявил, что имеет глубокие оскорбления на собственное государство, обвинил российское руководство в сломанных судьбах военных и мирных людей и выразил намерение воевать на стороне Украины. Также Симонов призвал других россиян приобщаться к движению сопротивления.

Официальных комментариев российской стороны по этому заявлению пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на Покровском направлении, пытаясь охватить Покровск и Мирноград так называемыми "клещами". Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По информации военных, противник усилил давление со стороны населённых пунктов Котлино и Родинское. Кроме того, российские подразделения действуют малыми штурмовыми группами из северо-западной части Покровска, пытаясь продвинуться в направлении Гришиного. Впрочем, украинские защитники своевременно обнаруживают такие группы на подступах к городу и уничтожают их еще в окрестностях, не позволяя закрепиться.

