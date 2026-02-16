Российский оператор сделал страшное заявление

Рубрики
Ткачова Марія
Российский военнослужащий Мирослав Симонов, служивший оператором беспилотников в подразделении "Рубикон", заявил о переходе на сторону Украины. По его словам, решение покинуть российскую армию он принял после того, как стал свидетелем убийств мирного населения и украинских военнопленных.
Оператор "Рубикона" перешел на сторону Украины
Симонов утверждает, что видел действия, по его убеждению, военные преступления. Также он сообщил, что его планировали перевести в одно из так называемых штурмовых подразделений, которые сами военные называют "мясными бригадами". Именно это вместе с разочарованием в руководстве страны стало дополнительным фактором для перехода через линию фронта.
В видеообращении он заявил, что имеет глубокие оскорбления на собственное государство, обвинил российское руководство в сломанных судьбах военных и мирных людей и выразил намерение воевать на стороне Украины. Также Симонов призвал других россиян приобщаться к движению сопротивления.
Официальных комментариев российской стороны по этому заявлению пока нет.