Росіяни іде «кліщами»: нова фаза війни

Російські окупаційні війська активізували наступальні дії на Покровському напрямку, намагаючись охопити Покровськ і Мирноград так званими "кліщами". Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Росіяни наступають на Покровськ і Мирноград

За інформацією військових, противник посилив тиск із боку населених пунктів Котлине та Родинське. Окрім цього, російські підрозділи діють малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська, намагаючись просунутися у напрямку Гришиного.

Втім, українські захисники своєчасно виявляють такі групи на підступах до міста та знищують їх ще на околицях, не дозволяючи закріпитися.

Також зафіксовано спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника на північ від Покровська. У результаті контрдій українських підрозділів ДРГ була ліквідована.

У 7-му корпусі ДШВ зазначають, що протягом минулого тижня Сили оборони завдали противнику значних втрат. За цей період знищено та поранено 255 російських військових, ліквідовано або пошкоджено 19 одиниць техніки, 29 точок запуску безпілотників, 36 укриттів і складів, а також 575 ударних дронів.

Українські військові продовжують стримувати наступ і не дозволяють противнику реалізувати спроби оточення міста.

