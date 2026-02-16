Россияне идут «клещами»: новая фаза войны

Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия в Покровском направлении, пытаясь охватить Покровск и Мирноград так называемыми "клещами". Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Россияне наступают на Покровск и Мирноград

По информации военных, противник усилил давление со стороны населённых пунктов Котлино и Родинское. Кроме того, российские подразделения действуют малыми штурмовыми группами из северо-западной части Покровска, пытаясь продвинуться в направлении Гришиного.

Впрочем, украинские защитники своевременно обнаруживают такие группы на подступах к городу и уничтожают их еще в окрестностях, не позволяя закрепиться.

Также зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника к северу от Покровска. В результате контрдействий украинских подразделений ДРГ была ликвидирована.

В 7-м корпусе ДШУ отмечают, что в течение прошлой недели Силы обороны нанесли противнику значительные потери. За этот период уничтожены и ранены 255 российских военных, ликвидированы или повреждены 19 единиц техники, 29 точек запуска беспилотников, 36 укрытий и складов, а также 575 ударных дронов.

Украинские военные продолжают сдерживать наступление и не позволяют противнику реализовать попытки оцепления города.

