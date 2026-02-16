logo

Война с Россией Россияне идут «клещами»: новая фаза войны
Россияне идут «клещами»: новая фаза войны

Российские войска пытаются взять Покровск и Мирноград в так называемые «клещи», усиливая давление сразу по нескольким направлениям

16 февраля 2026, 19:30
Ткачова Марія

Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия в Покровском направлении, пытаясь охватить Покровск и Мирноград так называемыми "клещами". Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Россияне идут «клещами»: новая фаза войны

Россияне наступают на Покровск и Мирноград

По информации военных, противник усилил давление со стороны населённых пунктов Котлино и Родинское. Кроме того, российские подразделения действуют малыми штурмовыми группами из северо-западной части Покровска, пытаясь продвинуться в направлении Гришиного.

Впрочем, украинские защитники своевременно обнаруживают такие группы на подступах к городу и уничтожают их еще в окрестностях, не позволяя закрепиться.

Также зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника к северу от Покровска. В результате контрдействий украинских подразделений ДРГ была ликвидирована.

В 7-м корпусе ДШУ отмечают, что в течение прошлой недели Силы обороны нанесли противнику значительные потери. За этот период уничтожены и ранены 255 российских военных, ликвидированы или повреждены 19 единиц техники, 29 точек запуска беспилотников, 36 укрытий и складов, а также 575 ударных дронов.

Украинские военные продолжают сдерживать наступление и не позволяют противнику реализовать попытки оцепления города.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в подразделениях российской армии на временно оккупированной части Донецкой области растет недовольство из-за требования командования перейти на использование государственного мессенджера "MAX". Об этом сообщает движение "АТЕШ" со ссылкой на свои источники среди военнослужащих 27-й и 144-й мотострелковых дивизий 2-й общевойсковой армии РФ.



Источник: https://t.me/corps7DSHV/1101
