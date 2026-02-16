Бунт у лавах РФ: від чого відмовляються солдати

У підрозділах російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області зростає невдоволення через вимогу командування перейти на використання державного месенджера "MAX". Про це повідомляє рух "АТЕШ" із посиланням на свої джерела серед військовослужбовців 27-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій 2-ї загальновійськової армії РФ.

Застосунок “MAX” замість Telegram

За наявною інформацією, командування зобов’язало всіх військових до 18 лютого встановити "MAX" та припинити використання інших месенджерів. Це рішення викликало хвилю обурення як серед рядового складу, так і частини офіцерів.

Ситуація загострилася на тлі проблем зі зв’язком, які виникли після обмеження доступу до альтернативних каналів комунікації. У військах відзначають, що перебої зі зв’язком негативно вплинули на управління підрозділами та координацію дій, зокрема на окремих напрямках.

За даними джерел, багато військових планують формально виконати наказ і встановити "MAX" на окремі телефони для перевірок, водночас продовжуючи користуватися звичними сервісами для щоденної комунікації. Частина офіцерів, як стверджується, не перешкоджає такій практиці.

Причиною спротиву називають побоювання щодо повного контролю переписок з боку спецслужб та ризики дисциплінарної чи кримінальної відповідальності. У підрозділах вважають, що використання месенджера, який перебуває під державним контролем, може створити додаткові загрози для самих військовослужбовців.

Офіційних коментарів російського командування щодо цієї інформації наразі немає.

