logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Бунт у лавах РФ: від чого відмовляються солдати
commentss НОВИНИ Всі новини

Бунт у лавах РФ: від чого відмовляються солдати

У російських підрозділах на Донеччині фіксують спротив наказу перейти на підконтрольний владі месенджер «MAX»

16 лютого 2026, 17:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У підрозділах російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області зростає невдоволення через вимогу командування перейти на використання державного месенджера "MAX". Про це повідомляє рух "АТЕШ" із посиланням на свої джерела серед військовослужбовців 27-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій 2-ї загальновійськової армії РФ.

Бунт у лавах РФ: від чого відмовляються солдати

Застосунок “MAX” замість Telegram

За наявною інформацією, командування зобов’язало всіх військових до 18 лютого встановити "MAX" та припинити використання інших месенджерів. Це рішення викликало хвилю обурення як серед рядового складу, так і частини офіцерів.

Ситуація загострилася на тлі проблем зі зв’язком, які виникли після обмеження доступу до альтернативних каналів комунікації. У військах відзначають, що перебої зі зв’язком негативно вплинули на управління підрозділами та координацію дій, зокрема на окремих напрямках.

За даними джерел, багато військових планують формально виконати наказ і встановити "MAX" на окремі телефони для перевірок, водночас продовжуючи користуватися звичними сервісами для щоденної комунікації. Частина офіцерів, як стверджується, не перешкоджає такій практиці.

Причиною спротиву називають побоювання щодо повного контролю переписок з боку спецслужб та ризики дисциплінарної чи кримінальної відповідальності. У підрозділах вважають, що використання месенджера, який перебуває під державним контролем, може створити додаткові загрози для самих військовослужбовців.

Офіційних коментарів російського командування щодо цієї інформації наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що представники руху опору "АТЕШ" заявили про диверсію на території Орловської області рф. За їхніми словами, на залізничному вузлі в місті Орел було підпалено магістральний вантажний електровоз серії ВЛ80.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/atesh_ua
Теги:

Новини

Всі новини