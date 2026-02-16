Бунт в рядах РФ: от чего отказываются солдаты

В подразделениях российской армии на временно оккупированной части Донецкой области растет недовольство по требованию командования перейти на использование государственного мессенджера "MAX". Об этом сообщает движение "АТЕШ" со ссылкой на свои источники среди военнослужащих 27-й и 144-й мотострелковых дивизий 2-й общевойсковой армии РФ.

Приложение "MAX" вместо Telegram

По имеющейся информации, командование обязало всех военных до 18 февраля установить MAX и прекратить использование других мессенджеров. Это решение вызвало волну возмущения как среди рядового состава, так и части офицеров.

Ситуация накалилась на фоне проблем со связью, возникших после ограничения доступа к альтернативным каналам коммуникации. В войсках отмечают, что перебои со связью оказали негативное влияние на управление подразделениями и координацию действий, в том числе на отдельных направлениях.

По данным источников, многие военные планируют формально выполнить приказ и установить "MAX" на отдельные проверочные телефоны, в то же время продолжая пользоваться привычными сервисами для ежедневной коммуникации. Часть офицеров, как утверждается, не препятствует такой практике.

Причиной сопротивления называют опасения полного контроля переписок со стороны спецслужб и риски дисциплинарной или уголовной ответственности. В подразделениях считают, что использование находящегося под государственным контролем мессенджера может создать дополнительные угрозы для самих военнослужащих.

Официальных комментариев российского командования по этой информации пока нет.

