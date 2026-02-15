logo_ukra

Війна з Росією Вогонь на рейках: диверсанти вдарили по логістиці рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Вогонь на рейках: диверсанти вдарили по логістиці рф

У російському Орлі заявили про диверсію на залізничному вузлі — з ладу виведено електровоз, що перевозив військові вантажі

15 лютого 2026, 18:15
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Представники руху опору "АТЕШ" заявили про диверсію на території Орловської області рф. За їхніми словами, на залізничному вузлі в місті Орел було підпалено магістральний вантажний електровоз серії ВЛ80.

Вогонь на рейках: диверсанти вдарили по логістиці рф

Удар «АТЕШ» по логістиці рф

Як повідомляється, унаслідок підпалу з ладу виведено критично важливе обладнання локомотива. ВЛ80 є одним із найбільш поширених важких електровозів на російській залізниці та активно використовується для транспортування багатотонних вантажів, у тому числі військових ешелонів.

За твердженням "АТЕШ", цей електровоз задіювався для перекидання техніки, боєприпасів і пального з тилових регіонів рф у прикордонні райони, зокрема для забезпечення угруповання російських військ на Сумському напрямку.

У русі опору наголошують, що виведення з ладу такого тягача впливає на логістичні можливості противника, оскільки потребує часу на пошук заміни та відновлення графіків перевезень. Залізнична інфраструктура залишається ключовим елементом забезпечення російської армії.

Офіційних коментарів російської влади щодо інциденту наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження військового та економічного потенціалу держави-агресора, завдаючи ударів по ключових об’єктах у глибині території рф та на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, підтверджено ураження нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” у районі селища Волна Краснодарського краю. На території об’єкта після удару виникла пожежа. Наразі уточнюється масштаб пошкоджень і можливі наслідки для роботи підприємства. Окрім цього, у районі селища Кача на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим було успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Цей тип озброєння використовується російською армією для прикриття військових об’єктів і підрозділів від ударів з повітря.



Джерело: https://t.me/atesh_ua/9276
