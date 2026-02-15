logo_ukra

Вибухи в Росії: результати роботи Сил Оборони України вражає
commentss НОВИНИ Всі новини

Вибухи в Росії: результати роботи Сил Оборони України вражає

Сили оборони України завдали нових ударів по стратегічних об’єктах рф — під ураження потрапили нафтовий термінал у Краснодарському краї та комплекс ППО “Панцир-С1” в окупованому Криму

15 лютого 2026, 13:08
Автор:
Ткачова Марія

Підрозділи Сил оборони України продовжують системну роботу зі зниження військового та економічного потенціалу держави-агресора, завдаючи ударів по ключових об’єктах у глибині території рф та на тимчасово окупованих територіях.

Вибухи в Росії: результати роботи Сил Оборони України вражає

Удар Сил Оборони України по стратегічних обʼєктах рф

Зокрема, підтверджено ураження нафтового терміналу “Таманьнефтегаз” у районі селища Волна Краснодарського краю. На території об’єкта після удару виникла пожежа. Наразі уточнюється масштаб пошкоджень і можливі наслідки для роботи підприємства.

Окрім цього, у районі селища Кача на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим було успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Цей тип озброєння використовується російською армією для прикриття військових об’єктів і підрозділів від ударів з повітря.

Також протягом минулої доби зафіксовано ураження інших об’єктів противника. У районі населеного пункту Вільне на тимчасово окупованій частині Донецької області під удар потрапив ремонтний підрозділ однієї з артилерійських бригад зс рф. У районі Любимівки на Запоріжжі зафіксовано влучання по місцю зосередження живої сили окупантів.

Інформація щодо втрат особового складу противника та остаточних масштабів збитків уточнюється.

Українські військові наголошують, що системне ураження логістичних, енергетичних та військових об’єктів ворога є частиною стратегії з виснаження його бойових спроможностей і руйнування інфраструктури, задіяної у веденні війни проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що російська армія продовжує наступальні дії практично на всіх ділянках фронту. За його словами, підрозділи окупаційних військ демонструють просування одразу на кількох стратегічних напрямках.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/35048
