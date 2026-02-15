«Наступаємо всюди»: Герасимов заявив про масштабний наступ армії РФ по всьому фронту

Начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що російська армія продовжує наступальні дії практично на всіх ділянках фронту. За його словами, підрозділи окупаційних військ демонструють просування одразу на кількох стратегічних напрямках.

Заява Валерія Герасимова про наступ рф

Зокрема, у складі угруповання військ “Днепр”, як стверджує російська сторона, були “звільнені” населені пункти Магдалинівка, Приморське та Запасне. Також заявлено про продовження наступу у напрямку Запоріжжя та розширення так званої “смуги безпеки” у прикордонних районах Сумської та Харківської областей.

Окремо Герасимов наголосив на активізації бойових дій на Донеччині. За його словами, найбільш інтенсивні бої точаться в зоні відповідальності угруповання військ “Центр”, де російські сили розвивають наступ на Добропільському напрямку. Угруповання “Южная”, як повідомляється, просувається у бік Слов’янська.

Крім того, російське командування заявило про завершення “зачистки” населених пунктів Дробишеве та Ярова на Краснолиманському напрямку, а також про бої в районі Новоосиново після повідомлення про “звільнення” Глушківки на східному березі річки Оскіл.

За словами Герасимова, упродовж перших двох тижнів лютого російські війська нібито взяли під контроль 12 населених пунктів, попри складні зимові погодні умови.

Окремий акцент у виступі був зроблений на застосуванні безпілотників. Начальник Генштабу РФ заявив, що підрозділи об’єднаного угруповання використовують БПЛА у два рази інтенсивніше, ніж українська сторона. Водночас він визнав, що ЗСУ роблять основну ставку на формування додаткових підрозділів безпілотних систем.

Офіційного підтвердження з боку українського військового командування щодо заявлених російською стороною результатів станом на момент публікації немає.

