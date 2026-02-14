Українська воєнна розвідка оприлюднила нове радіоперехоплення, яке, за даними ГУР, свідчить про віддання російським військовим прямого наказу щодо знищення мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни вбивають цивільне населення України

У перехопленій розмові один із військовослужбовців армії РФ говорить про підготовку двох штурмових груп, одна з яких має здійснити "зачистку" в районі, де перебувають цивільні особи. У записі звучить вказівка знищувати всіх, хто перебуває у визначеній будівлі.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться про підрозділ так званого загону "Шторм", сформований із колишніх ув’язнених та включений до складу 57-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ.

Події, про які йдеться в перехопленні, відбувалися на Олександрівському напрямку поблизу населеного пункту Зелений Гай у Донецькій області.

У розвідці наголошують, що ці матеріали підтверджують системний характер воєнних злочинів проти цивільного населення на окупованих територіях. За словами представників ГУР, відповідальні за віддання та виконання злочинних наказів будуть встановлені, а зібрані докази передадуть для подальших юридичних процедур.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у країнський військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" опублікував емоційний допис, у якому порівняв ставлення до людського життя в українській армії та в підрозділах противника.

За його словами, на фронті існують "два різні всесвіти". В українських підрозділах, стверджує військовий, бійці часто ризикують власним життям, щоб евакуювати тіла загиблих побратимів із передової. Такі операції інколи перетворюються на складні й небезпечні місії, але для українських військових це питання честі та гідності.

