"Всіх еб…шить": ГУР перехопило жахливу розмову росіян
commentss НОВИНИ Всі новини

“Всіх еб…шить”: ГУР перехопило жахливу розмову росіян

Українська розвідка перехопила розмову російських військових із наказом «зачистити» район із мирними жителями на Донеччині

14 лютого 2026, 02:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українська воєнна розвідка оприлюднила нове радіоперехоплення, яке, за даними ГУР, свідчить про віддання російським військовим прямого наказу щодо знищення мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

“Всіх еб…шить”: ГУР перехопило жахливу розмову росіян

Росіяни вбивають цивільне населення України

У перехопленій розмові один із військовослужбовців армії РФ говорить про підготовку двох штурмових груп, одна з яких має здійснити "зачистку" в районі, де перебувають цивільні особи. У записі звучить вказівка знищувати всіх, хто перебуває у визначеній будівлі.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться про підрозділ так званого загону "Шторм", сформований із колишніх ув’язнених та включений до складу 57-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ.

Події, про які йдеться в перехопленні, відбувалися на Олександрівському напрямку поблизу населеного пункту Зелений Гай у Донецькій області.

У розвідці наголошують, що ці матеріали підтверджують системний характер воєнних злочинів проти цивільного населення на окупованих територіях. За словами представників ГУР, відповідальні за віддання та виконання злочинних наказів будуть встановлені, а зібрані докази передадуть для подальших юридичних процедур.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що український військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" опублікував емоційний допис, у якому порівняв ставлення до людського життя в українській армії та в підрозділах противника.
За його словами, на фронті існують "два різні всесвіти". В українських підрозділах, стверджує військовий, бійці часто ризикують власним життям, щоб евакуювати тіла загиблих побратимів із передової. Такі операції інколи перетворюються на складні й небезпечні місії, але для українських військових це питання честі та гідності.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/7846
