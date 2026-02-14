“Всіх еб…шить”: ГУР перехопило жахливу розмову росіян

Рубрики
Ткачова Марія
Українська воєнна розвідка оприлюднила нове радіоперехоплення, яке, за даними ГУР, свідчить про віддання російським військовим прямого наказу щодо знищення мирного населення на тимчасово окупованих територіях.
Росіяни вбивають цивільне населення України
У перехопленій розмові один із військовослужбовців армії РФ говорить про підготовку двох штурмових груп, одна з яких має здійснити "зачистку" в районі, де перебувають цивільні особи. У записі звучить вказівка знищувати всіх, хто перебуває у визначеній будівлі.
За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, йдеться про підрозділ так званого загону "Шторм", сформований із колишніх ув’язнених та включений до складу 57-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ.
Події, про які йдеться в перехопленні, відбувалися на Олександрівському напрямку поблизу населеного пункту Зелений Гай у Донецькій області.
У розвідці наголошують, що ці матеріали підтверджують системний характер воєнних злочинів проти цивільного населення на окупованих територіях. За словами представників ГУР, відповідальні за віддання та виконання злочинних наказів будуть встановлені, а зібрані докази передадуть для подальших юридичних процедур.