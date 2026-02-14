logo_ukra

«Два різні всесвіти»: військовий ЗСУ про ставлення до загиблих на фронті
«Два різні всесвіти»: військовий ЗСУ про ставлення до загиблих на фронті

Український військовий «Алекс» порівняв ставлення до загиблих у ЗСУ та російській армії, заявивши про кардинальну різницю у цінності людського життя

14 лютого 2026, 01:40
Український військовослужбовець Сил оборони з позивним "Алекс" опублікував емоційний допис, у якому порівняв ставлення до людського життя в українській армії та в підрозділах противника.

«Два різні всесвіти»: військовий ЗСУ про ставлення до загиблих на фронті

Евакуація загиблих військових в Україні

За його словами, на фронті існують "два різні всесвіти". В українських підрозділах, стверджує військовий, бійці часто ризикують власним життям, щоб евакуювати тіла загиблих побратимів із передової. Такі операції інколи перетворюються на складні й небезпечні місії, але для українських військових це питання честі та гідності.

Натомість щодо російських підрозділів "Алекс" заявляє про протилежну картину. За його словами, на передньому краї фіксується масове пересування штурмових груп, які нерідко діють без належного спорядження. Після уражень дронами FPV тіла загиблих можуть тривалий час залишатися на позиціях без евакуації.

Військовий припускає, що облік особового складу та пошук зниклих у противника може вестися формально або взагалі з порушеннями. У своєму дописі він також звернув увагу на контраст між реальністю бойових дій та офіційною риторикою в РФ щодо "невідомих солдатів".

На його думку, різниця у ставленні до загиблих є показовою і відображає глибші відмінності у підходах до цінності людського життя.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії заблокували сайт українського проєкту "Хочу вернуть", який адмініструє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Проєкт був створений для інформування родичів російських військовослужбовців про їхню долю — зокрема щодо перебування в полоні, зникнення безвісти або інших обставин. На платформі розміщена база даних, яка дає змогу перевірити інформацію про конкретних осіб.



