Росіянам перекрили шлях до інформації про полонених

У Росії заблокували сайт українського проєкту "Хочу вернуть", який адмініструє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Сайт «Хочу вернуть» в Росії не працює

Проєкт був створений для інформування родичів російських військовослужбовців про їхню долю — зокрема щодо перебування в полоні, зникнення безвісти або інших обставин. На платформі розміщена база даних, яка дає змогу перевірити інформацію про конкретних осіб.

У Координаційному штабі наголошують, що, попри блокування ресурсу на території РФ, інтерес до нього з боку російських користувачів залишається стабільно високим. Щодня сотні людей із Росії заходять на сайт, щоб знайти відомості про своїх родичів або знайомих.

Після рішення про блокування доступ до ресурсу для громадян РФ став можливим лише через VPN або інші засоби обходу обмежень.

В українській стороні вважають, що такі кроки російської влади свідчать про небажання поширення альтернативної інформації щодо втрат та реального стану справ із російськими військовими, які беруть участь у війні проти України.

