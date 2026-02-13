logo

Война с Россией Россиянам перекрыли путь к информации о пленных
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянам перекрыли путь к информации о пленных

В России заблокировали сайт украинского проекта «Хочу вернуть», через который родственники могут узнать судьбу российских военных

13 февраля 2026, 19:57
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России заблокировали сайт украинского проекта "Хочу вернуть", который администрирует Координационный штаб по обращению с военнопленными .

Сайт «Хочу вернут» в России не работает

Проект был создан для информирования родственников российских военнослужащих об их судьбе — в частности, о нахождении в плену, пропаже без вести или других обстоятельствах. На платформе размещена база данных, позволяющая проверить информацию о конкретных лицах.

В Координационном штабе подчеркивают, что, несмотря на блокировку ресурса на территории РФ, интерес к нему со стороны российских пользователей остается стабильно высоким. Каждый день сотни людей из России заходят на сайт, чтобы найти сведения о своих родственниках или знакомых.

После решения о блокировке доступ к ресурсу для граждан РФ стал возможен только через VPN или другие средства обхода ограничений.

В украинской стороне считают, что такие шаги российской власти свидетельствуют о нежелании распространения альтернативной информации о потерях и реальном положении дел с российскими военными, участвующими в войне против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированной территории Луганской области украинские военные разведчики идентифицировали тела двух граждан воевали в составе российской армии Федеративной Республики Нигерия.
Речь идет о Хамзате Казине Калаволе (1983 года рождения) и Мбахе Стивене Удоке (1988 года рождения). Оба служили в 423-м гвардейском мотострелковом полку (в/ч 91701) 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии ВС РФ. Контракты с армией государства-агрессора они подписали во второй половине 2025 — Калаволе в конце августа, Удока в сентябре. По имеющимся данным, Удоку фактически не проходил никакой подготовки: уже через несколько дней после заключения контракта его отнесли в подразделение и отправили на временно оккупированные территории Украины. Документов о прохождении военной подготовки Калаволе не сохранилось, однако с высокой вероятностью он также не проходил полноценной подготовки.



Источник: https://hromadske.ua/viyna/259407-v-rosiyi-zablokuvaly-sayt-proyektu-khochu-vernut-de-pysaly-pro-zahyblykh-ta-poranenykh-viyskovykh-rf
