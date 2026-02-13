Россиянам перекрыли путь к информации о пленных

Рубрики
Ткачова Марія
В России заблокировали сайт украинского проекта "Хочу вернуть", который администрирует Координационный штаб по обращению с военнопленными .
Сайт «Хочу вернут» в России не работает
Проект был создан для информирования родственников российских военнослужащих об их судьбе — в частности, о нахождении в плену, пропаже без вести или других обстоятельствах. На платформе размещена база данных, позволяющая проверить информацию о конкретных лицах.
В Координационном штабе подчеркивают, что, несмотря на блокировку ресурса на территории РФ, интерес к нему со стороны российских пользователей остается стабильно высоким. Каждый день сотни людей из России заходят на сайт, чтобы найти сведения о своих родственниках или знакомых.
После решения о блокировке доступ к ресурсу для граждан РФ стал возможен только через VPN или другие средства обхода ограничений.
В украинской стороне считают, что такие шаги российской власти свидетельствуют о нежелании распространения альтернативной информации о потерях и реальном положении дел с российскими военными, участвующими в войне против Украины.