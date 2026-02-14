logo

Война с Россией «Два разные вселенные»: военный ВСУ об отношении к погибшим на фронте
НОВОСТИ

«Два разные вселенные»: военный ВСУ об отношении к погибшим на фронте

Украинский военный «Алекс» сравнил отношение к погибшим в ВСУ и российской армии, заявив о кардинальной разнице в ценности человеческой жизни

14 февраля 2026, 01:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военнослужащий Сил обороны с позывным "Алекс" опубликовал эмоциональное сообщение, в котором сравнил отношение к человеческой жизни в украинской армии и в подразделениях противника.

«Два разные вселенные»: военный ВСУ об отношении к погибшим на фронте

Эвакуация погибших военных в Украине

По его словам, на фронте существуют "две разные вселенные". В украинских подразделениях, утверждает военный, бойцы часто рискуют своей жизнью, чтобы эвакуировать тела погибших собратьев из передовой. Такие операции иногда превращаются в сложные и опасные миссии, но для украинских военных это вопрос чести и достоинства.

В отношении российских подразделений "Алекс" заявляет о противоположной картине. По его словам, на переднем крае фиксируется массовое передвижение штурмовых групп, которые нередко действуют без должного снаряжения. После поражений дронами FPV тела погибших могут длительно оставаться на позициях без эвакуации.

Военный предполагает, что учет личного состава и поиск пропавших у противника может вестись формально или вообще с нарушениями. В своем сообщении он также обратил внимание на контраст между реальностью боевых действий и официальной риторикой в РФ по поводу "неизвестных солдат".

По его мнению, разница в отношении погибших показательна и отражает более глубокие различия в подходах к ценности человеческой жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заблокировали сайт украинского проекта "Хочу вернуть", который администрирует Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Проект был создан для информирования родственников российских военнослужащих об их судьбе — в частности, о нахождении в плену, пропаже без вести или других обстоятельствах. На платформе размещена база данных, позволяющая проверить информацию о конкретных лицах.



Источник: https://t.me/officer_33/6696
