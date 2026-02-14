logo

Главная Новости Общество Война с Россией "Всех еб…шить": ГУР перехватило ужасный разговор россиян
commentss НОВОСТИ Все новости

"Всех еб…шить": ГУР перехватило ужасный разговор россиян

Украинская разведка перехватила разговор российских военных с приказом «зачистить» район с мирными жителями Донецкой области

14 февраля 2026, 02:04
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинская военная разведка обнародовала новый радиоперехват, который, по данным ГУР, свидетельствует об отдании российским военным прямого приказа по уничтожению мирного населения на временно оккупированных территориях.

"Всех еб…шить": ГУР перехватило ужасный разговор россиян

Россияне убивают гражданское население Украины

В перехваченном разговоре один из военнослужащих армии РФ говорит о подготовке двух штурмовых групп, одна из которых должна осуществить "зачистку" в районе, где находятся гражданские лица. В записи звучит указание уничтожать всех, кто находится в определенном здании.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, речь идет о подразделении так называемого отряда "Шторм", сформированном из бывших заключенных и включенном в состав 57-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ.

События, о которых идет речь в перехвате, происходили в Александровском направлении вблизи населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области.

В разведке подчеркивают, что эти материалы подтверждают системный характер военных преступлений против гражданского населения на оккупированных территориях. По словам представителей ГУР, ответственные за предание и исполнение преступных приказов будут установлены, а собранные доказательства передадут для дальнейших юридических процедур.

По его словам, на фронте существуют "две разные вселенные". В украинских подразделениях, утверждает военный, бойцы часто рискуют своей жизнью, чтобы эвакуировать тела погибших собратьев из передовой. Такие операции иногда превращаются в сложные и опасные миссии, но для украинских военных это вопрос чести и достоинства.



Источник: https://t.me/DIUkraine/7846
