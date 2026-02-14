"Всех еб…шить": ГУР перехватило ужасный разговор россиян

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинская военная разведка обнародовала новый радиоперехват, который, по данным ГУР, свидетельствует об отдании российским военным прямого приказа по уничтожению мирного населения на временно оккупированных территориях.
Россияне убивают гражданское население Украины
В перехваченном разговоре один из военнослужащих армии РФ говорит о подготовке двух штурмовых групп, одна из которых должна осуществить "зачистку" в районе, где находятся гражданские лица. В записи звучит указание уничтожать всех, кто находится в определенном здании.
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, речь идет о подразделении так называемого отряда "Шторм", сформированном из бывших заключенных и включенном в состав 57-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ.
События, о которых идет речь в перехвате, происходили в Александровском направлении вблизи населенного пункта Зеленый Гай в Донецкой области.
В разведке подчеркивают, что эти материалы подтверждают системный характер военных преступлений против гражданского населения на оккупированных территориях. По словам представителей ГУР, ответственные за предание и исполнение преступных приказов будут установлены, а собранные доказательства передадут для дальнейших юридических процедур.