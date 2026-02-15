logo

Война с Россией «Наступаем повсюду»: Герасимов заявил о масштабном наступлении армии РФ по всему фронту
НОВОСТИ

«Наступаем повсюду»: Герасимов заявил о масштабном наступлении армии РФ по всему фронту

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил об активном наступлении российских войск на большинстве направлений фронта и освобождении ряда населенных пунктов

15 февраля 2026, 12:39
Автор:
Ткачова Марія

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия продолжает наступательные действия практически на всех участках фронта. По его словам, подразделения оккупационных войск демонстрируют продвижение сразу на нескольких стратегических направлениях.

«Наступаем повсюду»: Герасимов заявил о масштабном наступлении армии РФ по всему фронту

Заявление Валерия Герасимова о наступлении России

В частности, в составе группировки войск "Днепр", как утверждает российская сторона, были "освобождены" населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное. Также заявлено о продолжении наступления в направлении Запорожья и расширении так называемой "полосы безопасности" в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Отдельно Герасимов отметил активизацию боевых действий в Донецкой области. По его словам, наиболее интенсивные бои идут в зоне ответственности группировки войск "Центр", где российские силы развивают наступление на Добропольском направлении. Группировка "Южная", как сообщается, продвигается в сторону Славянска.

Кроме того, российское командование заявило о завершении "зачистки" населенных пунктов Дробышево и Яровая на Краснолиманском направлении, а также о боях в районе Новоосиново после сообщения об "освобождении" Глушковки на восточном берегу реки Оскол.

По словам Герасимова, за первые две недели февраля российские войска якобы взяли под контроль 12 населенных пунктов, несмотря на сложные зимние погодные условия.

Отдельный акцент в выступлении был сделан на применении беспилотников. Начальник Генштаба РФ заявил, что подразделения объединенной группировки используют БПЛА в два раза интенсивнее, чем украинская сторона. В то же время, он признал, что ВСУ делают основную ставку на формирование дополнительных подразделений беспилотных систем.

Официального подтверждения со стороны украинского военного командования относительно заявленных российской стороной результатов на момент публикации нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странская военная разведка обнародовала новый радиоперехват, который, по данным ГУР, свидетельствует об отдании российским военным прямого приказа по уничтожению мирного населения на временно оккупированных территориях.



Источник: https://t.me/rian_ru
