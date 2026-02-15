logo

Главная Новости Общество Война с Россией Взрывы в России: результаты работы Сил Обороны Украины впечатляет
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в России: результаты работы Сил Обороны Украины впечатляет

Силы обороны Украины нанесли новые удары по стратегическим объектам России - под поражение попали нефтяной терминал в Краснодарском крае и комплекс ПВО "Панцирь-С1" в оккупированном Крыму

15 февраля 2026, 13:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Подразделения Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению военного и экономического потенциала государства-агрессора, нанося удары по ключевым объектам в глубине территории России и на временно оккупированных территориях.

Взрывы в России: результаты работы Сил Обороны Украины впечатляет

Удар Сил Обороны Украины по стратегическим объектам рф

В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманнефтегаз" в районе поселка Волна Краснодарского края. На территории объекта после удара возник пожар. Уточняется масштаб повреждений и возможные последствия для работы предприятия.

Кроме этого, в районе поселка Кача на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым был успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Этот тип вооружения употребляется русской армией для прикрытия военных объектов и подразделений от ударов с воздуха.

Также за прошедшие сутки зафиксировано поражение других объектов противника. В районе населенного пункта Свободное на временно оккупированной части Донецкой области под удар попало ремонтное подразделение одной из артиллерийских бригад из России. В районе Любимовки в Запорожье зафиксировано попадание по месту сосредоточения живой силы оккупантов.

Информация о потерях личного состава противника и окончательных масштабов ущерба уточняется.

Украинские военные отмечают, что системное поражение логистических, энергетических и военных объектов врага является частью стратегии истощения его боевых способностей и разрушения инфраструктуры, задействованной в ведении войны против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия продолжает наступательные действия практически на всех участках фронта. По его словам, подразделения оккупационных войск демонстрируют продвижение сразу на нескольких стратегических направлениях.



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/35048
