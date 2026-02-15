Взрывы в России: результаты работы Сил Обороны Украины впечатляет

Подразделения Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению военного и экономического потенциала государства-агрессора, нанося удары по ключевым объектам в глубине территории России и на временно оккупированных территориях.

Удар Сил Обороны Украины по стратегическим объектам рф

В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманнефтегаз" в районе поселка Волна Краснодарского края. На территории объекта после удара возник пожар. Уточняется масштаб повреждений и возможные последствия для работы предприятия.

Кроме этого, в районе поселка Кача на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым был успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Этот тип вооружения употребляется русской армией для прикрытия военных объектов и подразделений от ударов с воздуха.

Также за прошедшие сутки зафиксировано поражение других объектов противника. В районе населенного пункта Свободное на временно оккупированной части Донецкой области под удар попало ремонтное подразделение одной из артиллерийских бригад из России. В районе Любимовки в Запорожье зафиксировано попадание по месту сосредоточения живой силы оккупантов.

Информация о потерях личного состава противника и окончательных масштабов ущерба уточняется.

Украинские военные отмечают, что системное поражение логистических, энергетических и военных объектов врага является частью стратегии истощения его боевых способностей и разрушения инфраструктуры, задействованной в ведении войны против Украины.

