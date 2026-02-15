Огонь на рельсах: диверсанты ударили по логистике РФ

Рубрики
Ткачова Марія
Представители движения сопротивления "АТЭШ" заявили о диверсии на территории Орловской области России. По их словам, на железнодорожном узле в городе Орел был подожжен магистральный грузовой электровоз серии ВЛ80.
Удар «АТЕШ» по логистике рф
Как сообщается, в результате поджога из строя выведено критически важное оборудование локомотива. ВЛ80 является одним из наиболее распространенных тяжелых электровозов на железной дороге и активно используется для транспортировки многотонных грузов, в том числе военных эшелонов.
По утверждению АТЕШ, этот электровоз задействовался для опрокидывания техники, боеприпасов и горючего из тыловых регионов России в приграничные районы, в частности для обеспечения группировки российских войск на Сумском направлении.
В движении сопротивления подчеркивают, что выведение из строя такого тягача влияет на логистические возможности противника, поскольку требует времени на поиск замены и восстановления графиков перевозок. Железнодорожная инфраструктура остается ключевым элементом обеспечения русской армии.
Официальных комментариев российских властей по поводу инцидента пока нет.