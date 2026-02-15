logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Огонь на рельсах: диверсанты ударили по логистике РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Огонь на рельсах: диверсанты ударили по логистике РФ

В российском Орле заявили о диверсии на железнодорожном узле — из строя выведен электровоз, перевозивший военные грузы

15 февраля 2026, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Представители движения сопротивления "АТЭШ" заявили о диверсии на территории Орловской области России. По их словам, на железнодорожном узле в городе Орел был подожжен магистральный грузовой электровоз серии ВЛ80.

Огонь на рельсах: диверсанты ударили по логистике РФ

Удар «АТЕШ» по логистике рф

Как сообщается, в результате поджога из строя выведено критически важное оборудование локомотива. ВЛ80 является одним из наиболее распространенных тяжелых электровозов на железной дороге и активно используется для транспортировки многотонных грузов, в том числе военных эшелонов.

По утверждению АТЕШ, этот электровоз задействовался для опрокидывания техники, боеприпасов и горючего из тыловых регионов России в приграничные районы, в частности для обеспечения группировки российских войск на Сумском направлении.

В движении сопротивления подчеркивают, что выведение из строя такого тягача влияет на логистические возможности противника, поскольку требует времени на поиск замены и восстановления графиков перевозок. Железнодорожная инфраструктура остается ключевым элементом обеспечения русской армии.

Официальных комментариев российских властей по поводу инцидента пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделы Сил обороны Украины продолжают системную работу по снижению военного и экономического потенциала государства-агрессора, нанося удары по ключевым объектам в глубине территории России и на временно оккупированных территориях.
В частности, подтверждено поражение нефтяного терминала "Таманнефтегаз" в районе поселка Волна Краснодарского края. На территории объекта после удара возник пожар. Уточняется масштаб повреждений и возможные последствия для работы предприятия. Кроме этого, в районе поселка Кача на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым был успешно поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Этот тип вооружения употребляется русской армией для прикрытия военных объектов и подразделений от ударов с воздуха.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/atesh_ua/9276
Теги:

Новости

Все новости