Последняя неделя информационное пространство активно обсуждает ситуацию на Запорожском направлении и вблизи Днепропетровской области. В российских источниках раздаются заявления о штурмовых действиях со стороны Сил обороны Украины, быстро подхватываемых отдельными украинскими блоггерами. В то же время, официальные представители украинской армии воздерживаются от комментариев, сохраняя режим информационной тишины до появления более ощутимых результатов.

Штурмовые действия на Запорожском направлении

Фронтовый обозреватель Константин Машовец отмечает, что нынешние события на линии боевого столкновения позволили замедлить продвижение российских войск и сорвать их планы по быстрому углублению в Запорожскую и Днепропетровскую области. По имеющейся информации именно эти направления российский Генштаб определял приоритетными на весенний период.



За последние две недели интенсивность боев на сопредельных участках фронта существенно возросла. Как ранее сообщал Главнокомандующий, примерно четверть всех боевых активностей составляют действия украинских подразделений, направленные на улучшение тактического положения. Именно такие задачи выполняются в районах Запорожья, Гуляйполя и Александровском направлении.

Артиллерия, в частности, дальнобойная, работает почти непрерывно. После периода туманов, который в какой-то мере помог противнику пытаться восстановить утраченные позиции, боевые действия снова активизировались.

В настоящее время наблюдается движение украинских подразделений, однако темпы продвижения зависят от нескольких факторов: возможности россиян оперативно перебросить резервы, погодные условия, а также количество действующих на этом направлении операторов подразделения "Рубикон".

В то же время Силы обороны активизировали работу против вражеских операторов БПЛА — настолько эффективно, что некоторые из них оказались в плену.

Говорить о масштабном контрнаступлении пока преждевременно, однако очевидно, что на южном направлении инициатива больше не является односторонней.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский военнослужащий Мирослав Симонов, служивший оператором беспилотников в подразделении "Рубикон", заявил о переходе на сторону Украины. По его словам, решение покинуть российскую армию он принял после того, как стал свидетелем убийств мирного населения и украинских военнопленных.