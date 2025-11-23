Запеклі бої у найгарячішій точці: ЗСУ звільнили центр Покровська

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Підрозділи Сил оборони утримують позиції в центрі Покровська та ведуть активні бої, не дозволяючи російським військам закріпитися у місті. Про це повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.
Обстановка у Покровську. Запеклі бої
Зачистка середмістя
Штурмові групи, серед яких 425-й полк "Скала", провели зачистку ключових районів — залізничного вокзалу, педагогічного училища та скверу Соборний. Ці дії зірвали плани російських підрозділів наростити сили та посилити наступ на північ міста.
За словами військових, будь-які спроби окупантів прорватися через залізничні колії завершуються для них значними втратами.
Втрати росіян
З початку листопада у Покровську було знищено 388 російських військових, ще 87 — поранено.
Знищення техніки
Нещодавню спробу ворога переправити та сховати танк на південних околицях міста зірвали оператори БпЛА 7-го корпусу спільно з 68-ю єгерською бригадою. Дрон-оператори перетворили танк на металобрухт точним ударом.
Сили оборони продовжують проводити пошуково-ударні дії та контролюють ситуацію в центрі міста.
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Третьому армійському корпусі створено першу в Збройних силах України військово-лікарську комісію (ВЛК), що дозволить бійцям та кандидатам на службу проходити всі необхідні медичні процедури без черг, затримок та стресу. Про це повідомив 4-й окремий медбат корпусу.