Підрозділи Сил оборони утримують позиції в центрі Покровська та ведуть активні бої, не дозволяючи російським військам закріпитися у місті. Про це повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

Обстановка у Покровську. Запеклі бої

Зачистка середмістя



Штурмові групи, серед яких 425-й полк "Скала", провели зачистку ключових районів — залізничного вокзалу, педагогічного училища та скверу Соборний. Ці дії зірвали плани російських підрозділів наростити сили та посилити наступ на північ міста.



За словами військових, будь-які спроби окупантів прорватися через залізничні колії завершуються для них значними втратами.



Втрати росіян



З початку листопада у Покровську було знищено 388 російських військових, ще 87 — поранено.



Знищення техніки



Нещодавню спробу ворога переправити та сховати танк на південних околицях міста зірвали оператори БпЛА 7-го корпусу спільно з 68-ю єгерською бригадою. Дрон-оператори перетворили танк на металобрухт точним ударом.



Сили оборони продовжують проводити пошуково-ударні дії та контролюють ситуацію в центрі міста.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Третьому армійському корпусі створено першу в Збройних силах України військово-лікарську комісію (ВЛК), що дозволить бійцям та кандидатам на службу проходити всі необхідні медичні процедури без черг, затримок та стресу. Про це повідомив 4-й окремий медбат корпусу.



Власна ВЛК забезпечує повний цикл оглядів і рішень щодо придатності військовослужбовців — від медичної оцінки стану здоров’я до оформлення відпусток за станом та проходження огляду перед підписанням контракту. У корпусі наголошують, що нова структура створена, щоб забезпечити нормальну комунікацію, повагу до бійця та зрозумілий процес проходження медкомісії. Власна ВЛК забезпечує повний цикл оглядів і рішень щодо придатності військовослужбовців — від медичної оцінки стану здоров’я до оформлення відпусток за станом та проходження огляду перед підписанням контракту. У корпусі наголошують, що нова структура створена, щоб забезпечити нормальну комунікацію, повагу до бійця та зрозумілий процес проходження медкомісії.

Джерело:

© Comments.ua



