Запеклі бої у найгарячішій точці: ЗСУ звільнили центр Покровська
commentss НОВИНИ Всі новини

Запеклі бої у найгарячішій точці: ЗСУ звільнили центр Покровська

Сили оборони звільнили центральну частину Покровська та стримують спроби ворога просунутися — 7-й корпус ДШВ

23 листопада 2025, 13:10
Автор:


Ткачова Марія

Підрозділи Сил оборони утримують позиції в центрі Покровська та ведуть активні бої, не дозволяючи російським військам закріпитися у місті. Про це повідомив 7-й корпус Десантно-штурмових військ.

Запеклі бої у найгарячішій точці: ЗСУ звільнили центр Покровська

Обстановка у Покровську. Запеклі бої

Зачистка середмістя

Штурмові групи, серед яких 425-й полк "Скала", провели зачистку ключових районів — залізничного вокзалу, педагогічного училища та скверу Соборний. Ці дії зірвали плани російських підрозділів наростити сили та посилити наступ на північ міста.

За словами військових, будь-які спроби окупантів прорватися через залізничні колії завершуються для них значними втратами.

Втрати росіян

З початку листопада у Покровську було знищено 388 російських військових, ще 87 — поранено.

Знищення техніки

Нещодавню спробу ворога переправити та сховати танк на південних околицях міста зірвали оператори БпЛА 7-го корпусу спільно з 68-ю єгерською бригадою. Дрон-оператори перетворили танк на металобрухт точним ударом.

Сили оборони продовжують проводити пошуково-ударні дії та контролюють ситуацію в центрі міста.

Джерело: https://t.me/corps7DSHV/815
