Война с Россией Ожесточенные бои в самой горячей точке: ВСУ освободили центр Покровска
commentss НОВОСТИ Все новости

Ожесточенные бои в самой горячей точке: ВСУ освободили центр Покровска

Силы обороны освободили центральную часть Покровска и сдерживают попытки врага продвинуться – 7-й корпус ДШВ

23 ноября 2025, 13:10
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Подразделения сил обороны удерживают позиции в центре Покровска и ведут активные бои, не позволяя российским войскам закрепиться в городе. Об этом сообщил 7-й корпус десантно-штурмовых войск.

Ожесточенные бои в самой горячей точке: ВСУ освободили центр Покровска

Обстановка в Покровске. Ожесточенные бои

Зачистка центра

Штурмовые группы, среди которых 425 полк "Скала", провели зачистку ключевых районов — железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Эти действия сорвали планы российских подразделений нарастить силы и усилить наступление на север города.

По словам военных, любые попытки окупантов прорваться через железнодорожные пути завершаются для них значительными потерями.

Потери россиян

С начала ноября в Покровске было уничтожено 388 российских военных, еще 87 ранены.

Уничтожение техники

Недавнюю попытку врага переправить и спрятать танк в южных окрестностях города сорвали операторы БПЛА 7-го корпуса совместно с 68-й егерской бригадой. Дрон-операторы превратили танк в металлолом точным ударом.

Силы обороны продолжают производить поисково-ударные действия и контролируют ситуацию в центре города.

Источник: https://t.me/corps7DSHV/815
