Ожесточенные бои в самой горячей точке: ВСУ освободили центр Покровска

Подразделения сил обороны удерживают позиции в центре Покровска и ведут активные бои, не позволяя российским войскам закрепиться в городе. Об этом сообщил 7-й корпус десантно-штурмовых войск.
Обстановка в Покровске. Ожесточенные бои
Зачистка центра
Штурмовые группы, среди которых 425 полк "Скала", провели зачистку ключевых районов — железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Эти действия сорвали планы российских подразделений нарастить силы и усилить наступление на север города.
По словам военных, любые попытки окупантов прорваться через железнодорожные пути завершаются для них значительными потерями.
Потери россиян
С начала ноября в Покровске было уничтожено 388 российских военных, еще 87 ранены.
Уничтожение техники
Недавнюю попытку врага переправить и спрятать танк в южных окрестностях города сорвали операторы БПЛА 7-го корпуса совместно с 68-й егерской бригадой. Дрон-операторы превратили танк в металлолом точным ударом.
Силы обороны продолжают производить поисково-ударные действия и контролируют ситуацию в центре города.
