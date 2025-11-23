Ожесточенные бои в самой горячей точке: ВСУ освободили центр Покровска

Подразделения сил обороны удерживают позиции в центре Покровска и ведут активные бои, не позволяя российским войскам закрепиться в городе. Об этом сообщил 7-й корпус десантно-штурмовых войск.

Обстановка в Покровске. Ожесточенные бои

Зачистка центра



Штурмовые группы, среди которых 425 полк "Скала", провели зачистку ключевых районов — железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Эти действия сорвали планы российских подразделений нарастить силы и усилить наступление на север города.



По словам военных, любые попытки окупантов прорваться через железнодорожные пути завершаются для них значительными потерями.



Потери россиян



С начала ноября в Покровске было уничтожено 388 российских военных, еще 87 ранены.



Уничтожение техники



Недавнюю попытку врага переправить и спрятать танк в южных окрестностях города сорвали операторы БПЛА 7-го корпуса совместно с 68-й егерской бригадой. Дрон-операторы превратили танк в металлолом точным ударом.



Силы обороны продолжают производить поисково-ударные действия и контролируют ситуацию в центре города.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Третьем армейском корпусе создана первая в Вооруженных силах Украины военно-врачебная комиссия (ВЛК), которая позволит бойцам и кандидатам на службу проходить все необходимые медицинские процедуры без очередей, задержек и стресса. Об этом сообщил 4-й отдельный медбат корпуса.



Собственная ВЛК обеспечивает полный цикл смотров и решений о пригодности военнослужащих — от медицинской оценки состояния здоровья до оформления отпусков по состоянию и прохождения осмотра перед подписанием контракта. В корпусе отмечают, что новая структура создана, чтобы обеспечить нормальную коммуникацию, уважение к бойцу и понятный процесс прохождения медкомиссии. Собственная ВЛК обеспечивает полный цикл смотров и решений о пригодности военнослужащих — от медицинской оценки состояния здоровья до оформления отпусков по состоянию и прохождения осмотра перед подписанием контракта. В корпусе отмечают, что новая структура создана, чтобы обеспечить нормальную коммуникацию, уважение к бойцу и понятный процесс прохождения медкомиссии.

Источник:

© Comments.ua



