Головна Новини Суспільство події У ЗСУ з’явилося те, чого ніколи не було: нововведення в 3 армійському корпусі
commentss НОВИНИ Всі новини

У ЗСУ з’явилося те, чого ніколи не було: нововведення в 3 армійському корпусі

У ЗСУ вперше з’явилася власна ВЛК у складі Третього армійського корпусу

23 листопада 2025, 11:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Третьому армійському корпусі створено першу в Збройних силах України військово-лікарську комісію (ВЛК), що дозволить бійцям та кандидатам на службу проходити всі необхідні медичні процедури без черг, затримок та стресу. Про це повідомив 4-й окремий медбат корпусу.

У ЗСУ з’явилося те, чого ніколи не було: нововведення в 3 армійському корпусі

ВЛК в 3 армійському корпусі

Власна ВЛК забезпечує повний цикл оглядів і рішень щодо придатності військовослужбовців — від медичної оцінки стану здоров’я до оформлення відпусток за станом та проходження огляду перед підписанням контракту. У корпусі наголошують, що нова структура створена, щоб забезпечити нормальну комунікацію, повагу до бійця та зрозумілий процес проходження медкомісії.


У ЗСУ з’явилося те, чого ніколи не було: нововведення в 3 армійському корпусі - фото 2

Як потрапити на ВЛК:

• потрібна рекомендація військового лікаря або рішення про підписання контракту;

• після цього військова частина оформлює направлення, підписане командиром;

• далі боєць отримує інструкцію від корпусу, як швидко пройти комісію.

У медбаті пояснюють, що створення ВЛК у межах одного корпусу дозволяє значно скоротити час проходження процедур, прибрати бюрократію та зменшити навантаження на інші медичні структури ЗСУ.

Корпус зазначає, що це лише перший крок у напрямку якіснішої та швидшої роботи з військовослужбовцями, а також підвищення стандартів медичної підтримки в армії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що погодні умови, зокрема туман і дощ, мають суттєвий вплив на перебіг бойових дій. Вони можуть бути як допомогою, так і створювати додаткові ризики для українських підрозділів.



Джерело: https://t.me/ab3army/6203
