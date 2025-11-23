У ЗСУ з’явилося те, чого ніколи не було: нововведення в 3 армійському корпусі

У Третьому армійському корпусі створено першу в Збройних силах України військово-лікарську комісію (ВЛК), що дозволить бійцям та кандидатам на службу проходити всі необхідні медичні процедури без черг, затримок та стресу. Про це повідомив 4-й окремий медбат корпусу.

ВЛК в 3 армійському корпусі

Власна ВЛК забезпечує повний цикл оглядів і рішень щодо придатності військовослужбовців — від медичної оцінки стану здоров’я до оформлення відпусток за станом та проходження огляду перед підписанням контракту. У корпусі наголошують, що нова структура створена, щоб забезпечити нормальну комунікацію, повагу до бійця та зрозумілий процес проходження медкомісії.







Як потрапити на ВЛК:

• потрібна рекомендація військового лікаря або рішення про підписання контракту;

• після цього військова частина оформлює направлення, підписане командиром;

• далі боєць отримує інструкцію від корпусу, як швидко пройти комісію.

У медбаті пояснюють, що створення ВЛК у межах одного корпусу дозволяє значно скоротити час проходження процедур, прибрати бюрократію та зменшити навантаження на інші медичні структури ЗСУ.



Корпус зазначає, що це лише перший крок у напрямку якіснішої та швидшої роботи з військовослужбовцями, а також підвищення стандартів медичної підтримки в армії.



