Погода на боці росіян: генштаб попереджає про ризики на фронті

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що погодні умови, зокрема туман і дощ, мають суттєвий вплив на перебіг бойових дій. Вони можуть бути як допомогою, так і створювати додаткові ризики для українських підрозділів.

Росіяни активізують наступи у тумані

У Генштабі зазначають, що густий туман полегшує проведення ротацій, логістичних операцій та переміщення техніки, адже знижує видимість та ускладнює роботу ворожих дронів-розвідників. Водночас такі ж переваги отримують і російські війська, тому підрозділи ЗСУ змушені діяти максимально зібрано.

За словами військових, туман та дощ часто стають "ідеальною" погодою для противника, який намагається використовувати обмежену видимість для штурмових дій. У таких умовах суттєво зменшується можливість своєчасного виявлення груп штурмовиків чи бронетехніки за допомогою безпілотників.

У Генштабі наголошують, що українські підрозділи адаптуються до ситуації і працюють у посиленому режимі, зберігаючи максимальну увагу та контроль над ділянками фронту.

Відомство також оприлюднило світлини з навчань бійців 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які відпрацьовують дії в умовах туману, використовуючи природне укриття для маневрів і тренувань.

