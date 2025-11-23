Погода на стороне россиян: генштаб предупреждает о рисках на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что погодные условия, в частности туман и дождь, оказывают существенное влияние на ход боевых действий. Они могут быть как пособием, так и создавать дополнительные риски для украинских подразделений.

Россияне активизируют наступление в тумане

В Генштабе отмечают, что густой туман облегчает проведение ротаций, логистических операций и перемещения техники, снижает видимость и затрудняет работу вражеских дронов-разведчиков. В то же время, такие же преимущества получают и российские войска, поэтому подразделения ВСУ вынуждены действовать максимально собранно.

По словам военных, туман и дождь часто становятся "идеальной" погодой для противника, пытающегося использовать ограниченную видимость для штурмовых действий. В таких условиях значительно уменьшается возможность своевременного выявления групп штурмовиков или бронетехники с помощью беспилотников.

В Генштабе отмечают, что украинские подразделения адаптируются к ситуации и работают в усиленном режиме, сохраняя максимальное внимание и контроль над участками фронта.

Ведомство также обнародовало фотографии по учениям бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые отрабатывают действия в условиях тумана, используя природное укрытие для маневров и тренировок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь с 22 на 23 ноября Россия нанесла удар по Днепру с помощью ударных дронов. В городе раздались несколько взрывов, работала противовоздушная оборона. Часть "Шахедов" была сбита над территорией области и непосредственно над городом.

По предварительной информации, один из взбитых дронов после падения сдетонировал. Обломки аппарата упали на многоэтажное здание, вызвав масштабный пожар. Огнем охвачено несколько квартир. Спасательные службы работают на месте, информация о пострадавших уточняется.

