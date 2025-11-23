Погода на стороне россиян: генштаб предупреждает о рисках на фронте

Рубрики
Ткачова Марія
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что погодные условия, в частности туман и дождь, оказывают существенное влияние на ход боевых действий. Они могут быть как пособием, так и создавать дополнительные риски для украинских подразделений.
Россияне активизируют наступление в тумане
В Генштабе отмечают, что густой туман облегчает проведение ротаций, логистических операций и перемещения техники, снижает видимость и затрудняет работу вражеских дронов-разведчиков. В то же время, такие же преимущества получают и российские войска, поэтому подразделения ВСУ вынуждены действовать максимально собранно.
По словам военных, туман и дождь часто становятся "идеальной" погодой для противника, пытающегося использовать ограниченную видимость для штурмовых действий. В таких условиях значительно уменьшается возможность своевременного выявления групп штурмовиков или бронетехники с помощью беспилотников.
В Генштабе отмечают, что украинские подразделения адаптируются к ситуации и работают в усиленном режиме, сохраняя максимальное внимание и контроль над участками фронта.
Ведомство также обнародовало фотографии по учениям бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые отрабатывают действия в условиях тумана, используя природное укрытие для маневров и тренировок.