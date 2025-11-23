logo

В ВСУ появилось то, чего никогда не было: нововведение в 3 армейском корпусе
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВСУ появилось то, чего никогда не было: нововведение в 3 армейском корпусе

В ВСУ впервые появилась собственная ВЛК в составе Третьего армейского корпуса

23 ноября 2025, 11:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Третьем армейском корпусе создана первая в Вооруженных силах Украины военно-врачебная комиссия (ВЛК), которая позволит бойцам и кандидатам на службу проходить все необходимые медицинские процедуры без очередей, задержек и стресса. Об этом сообщил 4-й отдельный медбат корпуса.

В ВСУ появилось то, чего никогда не было: нововведение в 3 армейском корпусе

ВЛК в третьем армейском корпусе

Собственная ВЛК обеспечивает полный цикл смотров и решений о пригодности военнослужащих — от медицинской оценки состояния здоровья до оформления отпусков по состоянию и прохождения осмотра перед подписанием контракта. В корпусе отмечают, что новая структура создана, чтобы обеспечить нормальную коммуникацию, уважение к бойцу и понятный процесс прохождения медкомиссии.


В ВСУ появилось то, чего никогда не было: нововведение в 3 армейском корпусе - фото 2

Как попасть на ВЛК:

требуется рекомендация военного врача или решение о подписании контракта;

• после этого воинская часть оформляет направление, подписанное командиром;

• далее боец получает инструкцию от корпуса, как быстро пройти комиссию.

В медбате объясняют, что создание ВЛК в пределах одного корпуса позволяет значительно сократить время прохождения процедур, убрать бюрократию и уменьшить нагрузку на другие медицинские структуры ВСУ.

Корпус отмечает, что это лишь первый шаг в направлении более качественной и более быстрой работы с военнослужащими, а также повышение стандартов медицинской поддержки в армии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что погодные условия, в частности туман и дождь, оказывают существенное влияние на ход боевых действий. Они могут быть как пособием, так и создавать дополнительные риски для украинских подразделений.



Источник: https://t.me/ab3army/6203
