Запеклі бої тривають за кожен будинок: у ЗСУ розповіли, як змінилась ситуація в Гуляйполі

На Гуляйпільському напрямку фронту ситуація залишається досить напруженою.

У Гуляйполі тривають бойові дії. Фото: з відкритих джерел

Місто фактично перебуває у "сірій зоні", там постійно тривають бої. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Інтенсивні бойові дії тривають одразу на трьох південних ділянках фронту. Російські загарбники активно атакують українські позиції, застосовують авіацію та масово використовують ударні безпілотники.

Попередньої доби на цьому напрямку відбулося близько 50 бойових зіткнень. Понад 30 з них припали на район Гуляйполя. У межах самого міста зафіксували 21 бій, ще кілька — на прилеглих територіях та в сусідніх населених пунктах. Бойові зіткнення були, зокрема, у Варварівці, Зеленому та селищі Залізничне.

За словами Волошина, у районі Гуляйполя точаться жорсткі бої, оскільки противник намагається витіснити українські підрозділи як із самого міста, так і з навколишніх сіл та селищ.

Як пояснив речник, російські штурмові групи постійно заходять у міську забудову, однак закріпитися їм не вдається — їх знищують Сили оборони України. Водночас українські військові також проводять активні пошуково-ударні операції.

"Ситуація в Гуляйполі нагадує велику сіру зону, де ворог проводить свої штурмові дії, але не може закріпитися. Сили оборони України знищують їх. Ми також проводимо пошуково-ударні дії, а в самому місті, в міських кварталах, на вулицях тривають запеклі бої, за кожен дім, об'єкт, вулицю, квартал", — зазначив Волошин.

Як повідомляв портал "Коментарі", на Запорізькому напрямку ситуація загострюється: російські війська намагаються обхопити Оріхів та Степногірськ, створюючи потенційну загрозу їхньому оточенню. Противник застосовує тактику малих штурмових груп для проникнення крізь українську оборону, повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.