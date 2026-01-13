logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Запеклі бої тривають за кожен будинок: у ЗСУ розповіли, як змінилась ситуація в Гуляйполі
commentss НОВИНИ Всі новини

Запеклі бої тривають за кожен будинок: у ЗСУ розповіли, як змінилась ситуація в Гуляйполі

Російські загарбники активно атакують українські позиції, застосовують авіацію та ударні безпілотники

13 січня 2026, 21:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

На Гуляйпільському напрямку фронту ситуація залишається досить напруженою.

Запеклі бої тривають за кожен будинок: у ЗСУ розповіли, як змінилась ситуація в Гуляйполі

У Гуляйполі тривають бойові дії. Фото: з відкритих джерел

Місто фактично перебуває у "сірій зоні", там постійно тривають бої. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Інтенсивні бойові дії тривають одразу на трьох південних ділянках фронту. Російські загарбники активно атакують українські позиції, застосовують авіацію та масово використовують ударні безпілотники.

Попередньої доби на цьому напрямку відбулося близько 50 бойових зіткнень. Понад 30 з них припали на район Гуляйполя. У межах самого міста зафіксували 21 бій, ще кілька — на прилеглих територіях та в сусідніх населених пунктах. Бойові зіткнення були, зокрема, у Варварівці, Зеленому та селищі Залізничне.

За словами Волошина, у районі Гуляйполя точаться жорсткі бої, оскільки противник намагається витіснити українські підрозділи як із самого міста, так і з навколишніх сіл та селищ.

Як пояснив речник, російські штурмові групи постійно заходять у міську забудову, однак закріпитися їм не вдається — їх знищують Сили оборони України. Водночас українські військові також проводять активні пошуково-ударні операції.

"Ситуація в Гуляйполі нагадує велику сіру зону, де ворог проводить свої штурмові дії, але не може закріпитися. Сили оборони України знищують їх. Ми також проводимо пошуково-ударні дії, а в самому місті, в міських кварталах, на вулицях тривають запеклі бої, за кожен дім, об'єкт, вулицю, квартал", — зазначив Волошин. 

Як повідомляв портал "Коментарі", на Запорізькому напрямку ситуація загострюється: російські війська намагаються обхопити Оріхів та Степногірськ, створюючи потенційну загрозу їхньому оточенню. Противник застосовує тактику малих штурмових груп для проникнення крізь українську оборону, повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/gulyaypole-tse-velika-sira-zona-de-boyi-tochatsya-1768328494.html
Теги:

Новини

Всі новини