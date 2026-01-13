logo_ukra

Путін наказав створити справжнє пекло біля важливого міста на Запоріжжі: розкрито загрозу
Путін наказав створити справжнє пекло біля важливого міста на Запоріжжі: розкрито загрозу

Окупанти намагаються оточити Степногірськ і прорватися до траси, що веде до Новомиколаївки

13 січня 2026, 16:20
На Запорізькому напрямку ситуація загострюється: російські війська намагаються обхопити Оріхів та Степногірськ, створюючи потенційну загрозу їхньому оточенню. Противник застосовує тактику малих штурмових груп для проникнення крізь українську оборону, повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.

Путін наказав створити справжнє пекло біля важливого міста на Запоріжжі: розкрито загрозу

За його словами, ворог, скориставшись перекиданням українських сил з Гуляйпільського напрямку на Покровськ, активізував наступ на захід від Гуляйполя.

"В бої, що йдуть на заході та сході від Степногірська, видно, що противник намагається взяти цей населений пункт в "кліщі". Точніше, формуються умови для оперативного напівоточення Оріхова", — пояснив експерт.

Селезньов підкреслює, що на цей момент ці загрози перебувають на початковій стадії, але напрямок розвитку подій викликає серйозну тривогу. Прорив російських сил на захід від Гуляйполя може призвести не тільки до оточення українських підрозділів в Оріхові, але й поставити під загрозу лівий фланг оборони міста.

"Траса Оріхів — Новомиколаївка може потрапити під вогневий вплив ворога, а якщо росіяни зможуть просунутись на десятки кілометрів вглиб території, це створить значні проблеми для нашого угруповання на цій ділянці фронту", — зазначив Селезньов.

Щодо інших напрямків, експерт повідомив, що ворог продовжує спроби утворити "буферну зону" на Сумщині. Проте, за його словами, окупанти не мають достатніх ресурсів для наступу на Суми, і їхня активність на прикордонних територіях більше спрямована на відволікання Сил оборони, а також на реакцію на українські підрозділи, що знаходяться у Курській області Росії. 

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що знищення російських кораблів до моменту запуску ракет "Калібр" є надзвичайно складним завданням, оскільки для цього потрібно мати надзвичайно короткий проміжок часу. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, у своєму коментарі в ефірі телемарафону розповів про труднощі, пов'язані з ураженням ракетоносіїв до пуску. 



