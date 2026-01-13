У ВМС зробили важливу заяву про знищення російських кораблів до запуску "Калібірв"

Знищення російських кораблів до моменту запуску ракет "Калібр" є надзвичайно складним завданням, оскільки для цього потрібно мати надзвичайно короткий проміжок часу. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, у своєму коментарі в ефірі телемарафону розповів про труднощі, пов'язані з ураженням ракетоносіїв до пуску, зазначаючи, що інформація про можливість запуску ракет, як правило, з'являється лише за кілька годин до здійснення пуску. Це дає дуже мало часу для реагування.

Фото: з відкритих джерел

За словами Плетенчука, росіяни часто використовують підводні човни для запуску ракет "Калібр", оскільки ці кораблі здатні залишатися непоміченими завдяки своїй скритності. Це ускладнює точне визначення району, з якого буде здійснено пуск, адже підводні човни можуть перебувати далеко від узбережжя.

Речник ВМС ЗСУ пояснив, що для успішної операції, спрямованої на знищення таких кораблів, необхідно постійно відслідковувати їхнє перебування в морі, зокрема із залученням авіації, що також істотно ускладнює задачу. Однак Плетенчук зазначив, що будь-яке судно, навіть підводний човен, рано чи пізно повертається до бази, що створює можливість для ураження. Так, у грудні 2025 року в Новоросійську було вражено російський підводний човен, який ніс ракети "Калібр".

Це свідчить про наявність уразливих моментів у кожній системі, які можуть бути використані Силами оборони у сприятливий момент. Наразі ж, за словами представника ВМС, не зафіксовано виходів російських бойових кораблів чи підводних човнів у море. Однак, попри це, російська авіація продовжує свою активність, і є велика ймовірність, що з тимчасово окупованого Криму можуть бути знову використані балістичні ракети.

