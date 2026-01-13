Справа про державну зраду Шуфрича: стало відомо про нове гучне рішення суду

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, якого звинувачують у державній зраді. Суд постановив, що політик залишатиметься під вартою принаймні до 13 березня. Про це повідомляє видання "Главком".

Фото: з відкритих джерел

Крім того, суд залишив без змін розмір застави для Шуфрича, який становить 33,2 мільйона гривень. Цю суму було визначено Київським апеляційним судом ще 6 січня.

Адвокат Нестора Шуфрича, Дмитро Савицький, в коментарі для "Главкому" зазначив, що захист просив суд значно знизити суму застави, однак їх клопотання не отримало підтримки. Також він розповів, що наразі існують юридичні складнощі з внесенням застави через проблеми з фінансовою системою. Коли в платіжному документі вказується прізвище "Шуфрич", система автоматично блокує такий платіж, оскільки на політика накладено санкції РНБО.

За словами Савицького, подібна проблема вже виникала раніше, коли Шуфрич оскаржував санкції в Верховному суді. Тоді адвокати змогли обійти блокування, вказавши в платіжці тільки номер справи без прізвища обвинуваченого. Однак у даній справі щодо державної зради це не буде можливим, підкреслив захисник.

Також стало відомо, що захисники Нестора Шуфрича мають намір оскаржити ухвалу Шевченківського райсуду в апеляційній інстанції. У випадку, якщо не вдасться внести заставу, адвокати звертатимуться до суду за додатковими роз'ясненнями.

