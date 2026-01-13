Дело о государственной измене Шуфрича: стало известно о новом громком решении суда

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого обвиняют в государственной измене. Суд постановил, что политик будет оставаться под стражей, по крайней мере, до 13 марта. Об этом сообщает издание "Главком".

Фото: из открытых источников

Кроме того, суд оставил по-прежнему размер залога для Шуфрича, который составляет 33,2 миллиона гривен. Эта сумма была определена Киевским апелляционным судом еще 6 января.

Адвокат Нестора Шуфрича, Дмитрий Савицкий, в комментарии для "Главкома" отметил, что защита просил суд значительно снизить сумму залога, однако их ходатайство не получило поддержки. Также он рассказал, что в настоящее время существуют юридические сложности с внесением залога из-за проблем с финансовой системой. Когда в платежном документе указывается фамилия Шуфрич, система автоматически блокирует такой платеж, поскольку на политика наложены санкции СНБО.

По словам Савицкого, подобная проблема уже возникала раньше, когда Шуфрич обжаловал санкции в Верховном суде. Тогда адвокаты смогли обойти блокировку, указав в платежке только номер дела без фамилии обвиняемого. Однако по данному делу относительно государственной измены это не будет возможным, подчеркнул защитник.

Также стало известно, что защитники Нестора Шуфрича намерены оспорить постановление Шевченковского райсуда в апелляционной инстанции. В случае, если не удастся внести залог, адвокаты будут обращаться в суд за дополнительными разъяснениями.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскрыл важную засекреченную информацию о поставках боеприпасов Украине в рамках "Чешской инициативы". Эту информацию он озвучил журналистам, сообщив, что из-за чешских компаний в рамках этой инициативы было использовано 280 миллиардов крон.